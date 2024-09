Weretilneck condenó los hechos de violencia en la Legislatura » Catriel25Noticias.com

El gobernador analizó los hechos ocurridos durante la jornada respecto de la marcha organizada por la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) en inmediaciones de la Legislatura provincia.

Denunció que la manifestación gremial “cruzó todos los límites de una protesta pacífica. Manifestantes atacaron con violencia a efectivos de la Policía de Rio Negro, utilizando botellas llenas, palos y maderas, dejando a varios efectivos heridos y dañando el edificio de la Legislatura”.

Indicó que “el grupo COER tuvo que intervenir para restaurar el orden ante un nivel de agresión que no se justifica bajo ningún concepto. La fiscal ya inició las causas correspondientes por atentado, resistencia, daños y lesiones” agregando que “esto no es una manifestación, es un acto delictivo que no vamos a tolerar. La violencia nunca, pero nunca, es el camino”.

Gatti: “De ninguna manera vamos a aceptar las manifestaciones violentas”

Por su parte, el ministro de Gobierno, Fabián Gatti, sostuvo que “la provincia tiene abiertos los canales de diálogo correspondientes, donde de manera permanente se debaten los temas que le importan a los gremios, y se buscan, de forma pacífica, arribar a los mejores acuerdos posibles, que garanticen los derechos de los trabajadores. Somos un Gobierno dispuesto a dialogar y a escuchar, y por lo tanto no aceptaremos este tipo de situaciones”, indicó.

En este sentido agregó que, el pilar fundamental para un estado de derecho es la división de poderes y el respeto por cada uno de ellos. “Hoy se estaban debatiendo en la Legislatura Provincial distintos temas de interés para la Provincia, y ese es el lugar donde deben darse los intercambios de opiniones”.

“Los trabajadores tienen derecho a manifestarse, plantear su posición y sus reclamos, pero siempre en un marco de paz y respetando la ley. No vamos a tolerar que se ataque la propiedad, ni pública ni privada”, dijo. Asimismo, el Ministro se solidarizó con el personal policial que, en cumplimiento de su deber, fue atacado por los manifestantes, recibiendo agresiones de distinto tipo. Por último, lamentó que “algunos legisladores de la oposición legitimen este tipo de situaciones”.