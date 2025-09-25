Weretilneck proyectó a Río Negro como epicentro energético del país » Catriel25Noticias.com

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezó hoy la apertura del 28° Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para PYMES. “Río Negro será protagonista en el cambio de la matriz económica de la Argentina”, afirmó y brindó un mensaje que unió la proyección energética, con el impulso a las empresas y el desarrollo productivo.

En la apertura, Weretilneck estuvo acompañado por el Presidente de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), Pedro Pisonero Pérez, integrante de la organización del evento, y por el Intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien agradeció la elección de la localidad como anfitriona del Foro que reúne a referentes de más de 20 países. Allí, el Gobernador de Río Negro destacó el inicio de una nueva etapa para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de la provincia

Acompañaron la ceremonia los Gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Sergio Ziliotto (La Pampa); Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), junto a la Vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera.

“Ayer firmamos la primera garantía del Fondo de Garantías Rionegrino (FOGARÍO) en una chocolatería y heladería, como no podía ser de otra manera en la Capital Nacional del Chocolate. Este inicio nos llena de esperanza y llega en el momento justo, porque este congreso nos va a dar la experiencia, las motivaciones y las herramientas que necesitamos para fortalecer nuestro fondo”, afirmó el Mandatario.

Weretilneck repasó además los principales ejes productivos y científicos de la provincia, subrayando el rol estratégico de Río Negro en la transformación energética nacional.

“Nuestro desafío es transformar el mar en un sitio mundial de exportación de gas y petróleo. En 2030, el complejo de GNL en Río Negro permitirá exportar U$S50.000 millones anuales. Este es el aporte que haremos al cambio de la matriz económica de la Argentina, complementando al agro y a la minería con el desarrollo energético”, sostuvo.

Además, el Gobernador de Río Negro valoró el carácter joven y pujante de la Provincia, con más de 9.200 PYMES, una fuerte tradición frutícola, vitivinícola y agroindustrial, junto a un ecosistema científico-tecnológico único en América Latina con instituciones como el INVAP y el Instituto Balseiro.

Por su parte, Lamothe puso en valor la decisión de los gobiernos provinciales de crear fondos de garantías públicos y resaltó la alianza con Río Negro: “Estamos construyendo una hoja de ruta para el desarrollo de la Argentina y el financiamiento productivo es una de sus columnas vertebrales”.

“Hoy acompañamos la creación de 18 fondos de garantías en distintas provincias y el FOGARÍO es un ejemplo de cómo fortalecer el entramado de PYMES con instrumentos modernos y eficaces”, explicó Lamothe, quien además subrayó que la elección de Bariloche como sede del Foro “es emblemática, porque aquí conviven un polo científico-tecnológico de vanguardia y un entramado productivo con enorme potencial de desarrollo”.

El Foro, organizado por REGAR, el CFI y el Gobierno de Río Negro, comenzó el 24 y se extenderá hasta el 26 de septiembre con conferencias, paneles y talleres sobre el rol de las garantías en la economía del futuro y las mejores prácticas de la región