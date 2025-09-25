ladrones desvalijaron una vivienda » Catriel25Noticias.com

Esta semana se conoció que delincuentes desvalijaron una vivienda de Barrio Parque YPF. Se llevaron joyas y varios aparatos electrónicos.
Según se pudo saber, los ladrones habrían forzado aberturas actuando con total tranquilidad dado que el propietario no se encontraba en el domicilio de calle Los Olmos y Las Estrellas. Cuando regresó de su trabajo notó todo revuelto y el faltante de varias cosas.
Joyas y recuerdos de sus familiares, herramientas varias y aparatos electrónicos (computadoras, equipos de música, etc), fueron parte del botín.
La policía trabaja para dar con los delincuentes.