Weretilneck volvió a reclamar por las rutas en las jornadas de Energía » Catriel25Noticias.com

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó mayor compromiso a la industria energética para acompañar el esfuerzo que realizan los gobiernos provinciales, y reiteró el reclamo al Gobierno nacional por el estado de las rutas. En ese sentido adelantó que impondrá una medida cautelar. Lo hizo en el cierre de las 12° Jornadas de EnergíaOn del Diario Río Negro, donde compartió panel acompañado por su par neuquino, Rolando Figueroa.

“Necesitamos que la industria entienda que a los gobiernos hay que acompañarlos. No somos adversarios”, afirmó y planteó que la Provincia garantiza condiciones únicas para la inversión: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y licencia social.

El Mandatario remarcó que “la estabilidad política es lo mejor que le puede pasar a la industria”, y que se consigue garantizando que la comunidad vea los beneficios de las inversiones. “Si no se respeta el empleo local, si se benefician empresas de afuera en lugar de empresas rionegrinas o neuquinas, si nuestra gente no ve beneficios; entonces no hay estabilidad política”, dijo.

Recordó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI y detalló que cada proyecto cuenta con su propia ley específica, lo que refuerza la seguridad jurídica a largo plazo, incluyendo aspectos impositivos, ambientales y sociales.

En el plano económico, destacó el alcance del VMOS, que otorga estabilidad por 30 años y fija reglas claras para inversiones. “Desde el Estado provincial no habrá sorpresas ni nuevas exigencias fiscales. Lo que está firmado, es lo que rige”, aseguró.

Además, defendió la necesidad de un acuerdo social serio que ofrezca garantías ambientales y que incorpore a los sectores pesqueros, turísticos y comunitarios de la Costa Atlántica.

Río Negro no percibe ingresos directos de la exportación

Weretilneck dejó en claro que la Provincia aporta recursos estratégicos, sin recibir ingresos proporcionales: “Río Negro no cobra regalías, no cobra Ingresos Brutos porque la exportación no puede ser gravada. El Impuesto a las Ganancias lo percibe Nación y las retenciones también. La Provincia lo aporta todo”.

En ese marco, planteó que obras como un nuevo hospital en Cipolletti o una escuela técnica en la región deben ser financiadas con aportes reales de la industria. “No podemos seguir trasladando ese esfuerzo al resto de los rionegrinos. Es hora de que la industria empiece a devolver lo que recibe”, subrayó.

Amparo por la rutas

En otra intervención, el Gobernador volvió a referirse al estado de las rutas nacionales: “El impacto de la destrucción vial en el país no se está dimensionando. Rutas como la 22, la 151 o la 3 están destruidas. Así, el país se vuelve inviable”.

Detalló que Río Negro y Neuquén ya propusieron tres alternativas al Gobierno Nacional: provincialización de las rutas, hacerse cargo del contrato de mantenimiento o que la Nación retome su responsabilidad directa, pero ninguna prosperó. “Ahora estamos preparando una medida cautelar para que la Justicia Federal obligue al Estado Nacional a sentarse a negociar”, dijo y planteó que la industria “debe involucrarse” en la solución del problema, porque también se ve afectada.

En materia de obras provinciales, confirmó que la Ruta Provincial 69 será mejorada con fondos del bono del convenio con VMOS SA.

Una nueva etapa para el desarrollo energético

En la parte final de su exposición, Weretilneck agradeció a las empresas que apuestan por Río Negro y destacó el avance de varios proyectos en el área no convencional: “Phoenix perforó el primer pozo con resultados espectaculares. También avanzamos con Pan American en Loma Guadalosa, con Capex en Cinco Saltos Norte, y esperamos definiciones de YPF, Pampa y Petrobras en Río Neuquén”.

“Siempre vimos pasar las cosas: desde Fortín de Piedra hasta Bahía Blanca. Pusimos el territorio, las rutas, generamos electricidad y nunca tuvimos empleo genuino, ni valor agregado en la Patagonia. Esto es un cambio histórico. Y eso, lo valoro profundamente”, concluyó.