YPF podría bajar los precios de los combustibles » Catriel25Noticias.com

Si sigue la caída del precio internacional del petróleo, YPF podría bajar el precio de los combustibles, según señaló en Nueva York, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, al anunciar ayer el plan de la empresa para los próximos cinco años, en la Bolsa de Valores, New York Stock Exchange y recordó que “ya lo hicimos en el pasado”.

YPF bajó los precios de la nafta un 4% y en gasoil un 5% en septiembre pasado, aunque en los surtidores el impacto fue menor por la actualización de los impuestos que decidió el Gobierno. Al consumidor, significó una rebaja del 1% en la nafta y un 2% en el gasoil a partir del 1° de octubre de 2024.

El 1° de abril, la petrolera aplicó un incremento del 1,7% en promedio a nivel nacional, por debajo del de marzo, cuando aplicó un 1,9%. El alza respondió a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono por parte del Gobierno, así como un ajuste adicional aplicado por la empresa. ​

“Si el precio internacional del petróleo sigue bajando, vamos a hacer números y si hay que bajar, bajaremos los precios. Esperaremos a ver cómo sigue el Brent. Cuando baja el precio del petróleo, los combustibles bajan, cuando sube, suben”, explicó, y aclaró que los aumentos no tienen que ver con la inflación, en referencia al dato del 3,7% del IPC de marzo que el Indec difundió ayer.

El litro de nafta en Argentina ronda en US$ 1,1, el tercer país de América del Sur con el precio más caro, detrás de Uruguay, US$ 1,8 y Chile, el US$ 1,2.