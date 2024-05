a 3 meses del inicio de clases no hay transporte escolar » Catriel25Noticias.com

Son alrededor de 150 habitantes que viven dispersos en zona rural, dependen de la Comisión de Fomento de Peñas Blancas y padecen el abandono y el desinterés de quienes deben asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad.

Valle Verde (a 60 kilómetros de Catriel), no tiene servicio de agua potable, los pobladores dependen de un camión que desde hace meses está averiado y por lo tanto deben arreglárselas con tomar agua de los canales o esperar que llueva para almacenar.

La electricidad es otro tema preocupante ya que el servicio (al igual que en Peñas Blancas), deja mucho que desear.

Las familias viven de lo que producen en sus chacras, y en muchos casos trabajan en establecimientos rurales como peones.

Quienes tienen hijos en edad escolar deben arreglárselas para mandar a los chicos a la Escuela n° 254 que, en todos los casos significan varios kilómetros de distancia. Algunos lo hacen caminando o a caballo, pero quienes no tienen medios de movilidad optan por no mandarlos a la Escuela.

Desde que comenzó el ciclo escolar 2024 no han tenido transporte escolar. Los proveedores del estado se niegan a prestar el servicio por las pésimas condiciones de los caminos y los alumnos no concurren a clases.

Para completar el cuadro de desidia, en las últimas semanas se suspendió el comedor por falta de insumos.

Hoy concurren a la Escuela sólo 6 alumnos de primaria, 2 de Inicial y 7 que corresponden a la ESRN Rural.

Los docentes de la escuelita llegan cada día a su lugar de trabajo en autos particulares sorteando pozos, lagunas y barro.

Los vecinos aguardaban la asunción de la nueva Comisionada y se ilusionaban con cambios en los dos parajes, eso no sólo no ocurrió, sino que se agravó. La nueva gestión no ha dado señales de existir.