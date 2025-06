«A la señora no le gusta que la controlen» » Catriel25Noticias.com

El representante del Tribunal de Cuentas Municipal cuestionó al ejecutivo por no responder en tiempo y forma los pedidos de informes y dijo que hay desvió de fondos en las cuentas municipales. ”La relación con el ejecutivo no es buena para nada”, dijo

Parte de la entrevista de este jueves en radio “Alas”

“Nosotros somos uno de los tres poderes del gobierno municipal, o sea, somos parte del gobierno”.

“Si bien no somos electos por el voto de la gente, fuimos elegidos por el Concejo Deliberante tal como lo indica la Carta Orgánica. Ingresamos dos por la primera minoría (Juntos Somos Río Negro) y uno por la tercera minoría (Primero Río Negro)».

«Nuestra función es cuidar el dinero del municipio, de los ciudadanos de Catriel. Nosotros estamos para velar de que el dinero de las arcas municipales se gaste, se administre de la mejor manera. Esa es nuestra función”.

“La Carta Orgánica aprobada en 2017, le ha otorgado muchas más facultades al órgano de contralor. En los artículos 326 y 329, plantea que es in situ, o sea, podemos controlar no después de los hechos, sino durante. Ello significa que pueden llamarnos para participar de licitaciones o concursos de precios, coda que no ocurre”.

“Nosotros recibimos los gastos, analizamos, verificamos, hacemos visita de obra, para constatar si se compró lo que figura en las facturas para tal dependencia u obra. Todo es posterior al hecho. A nosotros nos llega directamente el gasto realizado. El hecho consumado”.

“Escuchaba a la señora Intendenta Municipal que hablaba de que el diálogo siempre está abierto, pero el diálogo que nosotros tenemos es sólo institucional”. Es decir, yo envío una nota, vos me tenés que responder la nota. El diálogo no existe con la celeridad y la prontitud que debería. No digo que no nos respondan, pero la respuesta no es completa. Nos retacean la información”.

“Hay cuestiones importantes que nosotros necesitamos resolver para poder dictaminar y si la información no es completa, no podemos elaborar informes, nuestro trabajo depende de eso, de las respuestas a nuestros pedidos”

“En muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros desde el principio de gestión estamos solicitando algo que debería ser muy sencillo de responder. La nómina de personas que administra el municipio. Qué es lo que dejó la gestión anterior, que es lo que está en la actual”.

“Hubo un incremento enorme en los subsidiados y eso afecta al erario municipal». «Ahí es donde nosotros necesitamos saber para poder dictaminar con discrecionalidad. Hace más de un año y aún no nos llega nada de eso”.

“Pedidos de informes, por ejemplo, de contrataciones directas que no tienen habilitación, que no están habilitados ni registrados por la AFIP”.

“Contratos de colaboración que no deberían cobrar y sí lo hicieron por lo menos doce empresas, graves irregularidades en la dirección de tránsito. Informes sobre obras públicas que no lo hemos recibido”.

“Se realizaron bingos sin autorización de provincia y no hay rendición”.

“Se continúa con contrataciones de servicios, llamadas licitación pública, sin los informes correspondientes”

“ La fiesta del petróleo, por ejemplo, es lo más reciente. Se realizó en noviembre, recordamos 29-30. Hasta el día de hoy no tuvimos el informe del resumen de los gastos realizados en ese evento. Se dijo que la fiesta era totalmente autónoma y eso no ocurrió. Gran parte la termina pagando el pueblo”

“En lo poco que nos ha enviado el Ejecutivo, encontramos irregularidades administrativas. Acá nadie está denunciando robos, que se queden tranquilos, porque no es nuestra función tampoco”.

“Ahora, si nosotros vemos que sí hay una cuestión delictiva, obviamente estamos en la obligación de hacerlo porque si no somos cómplices”. Entonces, todo lo que nosotros hemos observado, dentro del informe, referente a esto, hay falta de información. Detectamos movimientos de cuentas entre, por ejemplo, la cuenta de obras públicas que es intocable, se pasaron fondos a la cuenta de la Fiesta del Petróleo. Eso no se debe hacer, es desvío de fondos”

“De acuerdo a las ejecuciones presupuestarias, que son las conciliaciones bancarias, porque estos datos están contejados con el banco, no han sido devueltos estos 15.300.000 pesos que se pasaron de la cuenta de obra pública. Sobre este tema tuvimos una charla con la Secretaria de Finanzas porque también hay otro movimiento en la cuenta de Rentas Generales de un monto también millonario”

“O sea, gran parte de la Fiesta del Petróleo se pagó con fondos municipales”.

“Se hizo un pago indebido en la obra de gas del loteo Huentemil”.

“Esa fue una observación que se hizo desde el tribunal y el contratista de la obra tuvo que devolver el dinero que había cobrado de más. Se habían facturado 715 metros de gas y inspeccionar la obra, se descubrió que habían hecho 640 metros”.

“Si el tribunal no hacía el reclamo pasaba. Eran casi dos millones de pesos. Así sean dos pesos, no corresponde.

“En la primera licitación pública que realizó este gobierno, la número uno, era por indumentaria para el personal. El monto a pagar era de 30 millones, nos llega la factura, por 54 millones. Entonces, había una diferencia, nosotros estuvimos ahí, en la apertura de sobres, teníamos la copia. Si ganó por tanta plata en una licitación pública, por qué se le paga 15 millones de más?”.

“El Ejecutivo se hizo cargo de un error. Nosotros devolvimos la facturación diciendo que estaba mal”.

“se hizo una nota diciendo desde el Ejecutivo que ellos se hacían cargo porque fue un error. Bueno, vamos a ver. Fue muy llamativo eso. Pero se terminó pagando 15 millones de más por un error que pagan los contribuyentes”. “Esto ya fue informado al Concejo Deliberante”

“Los concejales también deben asumir su responsabilidad y controlar lo que el tribunal les envía. Pero como son mayoría y del mismo color, difícilmente lo hagan”.

Peñalba también cuestionó la organización y venta de bonos promocionados y por el ejecutivo.

“Eso no se puede hacer. Como tampoco hubo rendiciones de colaboraciones. El Municipio debe ser transparente. Si ingresa un clavo por una donación debe figurar, debe estar asentado donde corresponde”.

“El Municipio no es propiedad de nadie en particular, Es de todos los Catrielenses”.

En los primeros días de Junio, el ejecutivo envió al Concejo Deliberante una nota para que analice la posibilidad de reemplazar a los tres integrantes del Tribunal de Cuentas por falta de idoneidad y capacidad para ejercer tales cargos.

Ante una pregunta sobre el tema, Peñalba respondió: “Daniela Salzotto (Intendente) y Daniel Delgado (Sec. de Gobierno), son idóneos, están capacitados para el cargo que ejercen?”

“Si leen bien la Carta Orgánica, el Concejo no puede destituirnos”.

“Sólo pedimos al ejecutivo que cumpla con lo que le corresponde, que conteste los informes, nosotros estamos para eso, para controlar. No estamos persiguiendo a nadie. Si a la señora no le gusta que la controlemos, lo siento. Es nuestra función”.

«A nosotros sí nos controlan. Nos pusieron cámaras en el lugar de trabajo para saber quién nos visita», finalizó