acuerdo por seis meses » Catriel25Noticias.com

La mediación de la oficina local de Relaciones Laborales, a cargo Lucas Baudino, fue vital para que el sindicato de Petroleros Privados y la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia firmen un acuerdo por seis meses. De los 90 trabajadores que iban a ser licenciados en forma forzosa, el 60% continuará en los puestos de trabajo y el otro 30 en sus casas, pero todos cobrando el total de sus salarios, y con rotaciones. El secretario Marcelo Rucci, tras las deliberaciones señaló que “ahora la resolución total queda en manos del gobernador y los legisladores provinciales”.

Histórica jornada.

Hoy fue una tensa e histórica mañana en 25 de Mayo. Desde las 6 de la mañana, con temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero, se dieron cita en el cruce de las rutas nacional 151 y provincial 34, accesos a la ciudad y el puente dique, numerosas personas, entre ellos trabajadores petroleros de toda la cuenca, vecinos y vecinas, comerciantes, y representantes de instituciones de la zona, entre otros. Y hay que destacar en forma particular las presencias de los intendentes Leonel Monsalve (25 de Mayo), Mario Rebolledo (Puelén); y Daniela Salzotto (Catriel).

La saga continuó en la oficina local de Relaciones Laborales donde, con el encargado local, Lucas Baudino, Rucci y su equipo discutieron la situación con representantes de PCR por más de dos horas. Posteriormente, los integrantes del sindicato petrolero fueron al Polideportivo municipal donde, junto a unas 3 mil personas, protagonizaron una asamblea en la que oraron, el intendente local, Leonel Monsalve, y los secretarios gremiales Ernesto Inal y Marcelo Rucci.

En Relaciones Laborales.

El influyente sindicalista petrolero, Marcelo Rucci, llegó al lugar de la manifestación poco antes de las 11 de la mañana. Estuvo dialogando con sus representados y también con el intendente Monsalve, y luego partió para la reunión con representantes de PCR en la oficina de Relaciones Laborales.

Al salir del acto de mediación hizo un “especial reconocimiento a –el encargado de la sede local de Relaciones Laborales- por su templanza para manejar la situación”. Y también a la presencia en la manifestación de los intendentes de la zona “que se pusieron del lado del pueblo y están del lado donde tienen que estar”.

Abordado por los medios, Rucci dio detalles de las negociaciones. “Fue una reunión difícil, y después de un largo debate y discusión hemos llegado a buen puerto. Ahora, queda en manos del gobernador –Sergio Ziliotto- y los legisladores de La Pampa resolver esto. Nosotros –con PCR- firmamos un acuerdo por seis meses con la continuidad de nuestros compañeros”, reveló.

Acuerdo por 6 meses.

Rucci informó que “de los 90, el 30 % de los trabajadores se quedará en sus casas, pero cobrando la totalidad de sus salarios, y en forma proporcional irán rotando en los puestos de trabajo con el otro 60% de los compañeros”.

“La empresa (PCR) dijo que ellos hicieron las inversiones que habían acordado en la concesión, pero que hasta que no se presente la propuesta oficial no sabrán si se presentarán o no en la licitación, tienen una incertidumbre que se traslada a los trabajadores. Es decir una incertidumbre compartida”, agregó.

“A nosotros no nos interesa que empresa opera el área petrolera, lo único que nos interesa es que nuestra gente siga trabajando en la misma forma y con las mismas condiciones”, advirtió.

“Asombrado de la pueblada”.

El sindicalista, más tarde comandó una asamblea en el Polideportivo municipal ante unas 3 mil personas. “Estoy asombrado de este pueblo que se ha levantado para defender los intereses de su propia gente. Y nos acompañaron los intendentes de 25 de Mayo, Puelén y Colonia Catriel. También, además de los nuestros, trabajadores camioneros, municipales, comerciantes, y también representantes de instituciones entre otros. Esto es un mensaje muy fuerte para muchos”, expresó en su discurso.

“Nos encontramos en un problema grave por la insensibilidad de legisladores que son quienes tienen que resolver esto. Pero lo dilatan en el tiempo porque prima la disputa legislativa y corporativa. No como el intendente de 25 de Mayo y sus concejales que están donde tienen que estar, junto a su gente. Me llevo de acá una imagen que tendrá mucha repercusión”, reconoció.

“Hoy, acá, dimos una muestra de verdadera unidad. De nuestros trabajadores y los de otros gremios, y de las autoridades de ésta localidad. Ha sido una verdadera demostración de que cuando nos tocan nos tenemos que defender. Y, como dije, en mi gestión se terminaron las fronteras: tiene el mismo valor el problema de un trabajador de Río Negro, de Neuquén o de La Pampa”, aseguró.

Crítica a la política.

En el cierre de su alocución, Rucci encaró al Estado. “Nos hablan de la presencia del Estado Provincial en éste tipo de situaciones. Pero fíjense que la empresa Provincial –Pampetrol-, socia de PCR, hoy no se hizo presente. Nos miran de arriba, hoy tendrían que haber participado porque también es un problema de ellos, pero no están a la altura de las circunstancias”, denunció.

“Pero, tengamos memoria a la hora de votar, porque muchos de ésos que nosotros llevamos allá arriba, cuando se sientan en la comodidad de un sillón de una capital, se olvidan de su gente, por eso les pido que tengamos mucha memoria”, cerró Marcelo Rucci

“Una lucha por 25”.

En la asamblea también se expresó el intendente Monsalve. “Hace más de un año que venimos denunciando que se viene postergando el tratamiento de la licitación de la concesión de El Medanito. Allá lejos, en Santa Rosa, lo tomaron como simples cuestionamientos, pero en realidad se están metiendo con el pan y la comida de la gente”, dijo.



“Nosotros, con gran respeto, hicimos las peregrinaciones haciendo más de 400 kilómetros para ver a los legisladores y siempre nos evadieron sin respuestas y con vueltas. A ellos les quiero decir que no podemos más ser presos de la política que no deja crecer al trabajador veinticinqueño”, agregó.

Y señaló que “esto –la movilización- es una muestra que agradezco, y reconozco que desde intervinieron los delegados sindicales el tema se empezó a mover. Esto es el comienzo, y agradezco a toda la gente que llegó desde la región y que no dejaron de lado a este pueblo y que fueron solidarios con sus compañeros”.

“Los pueblos del norte de Río Negro y Neuquén, y del sur de La Pampa, siempre hemos sido marginados por nuestras ciudades capitales. Pero de acá han salido la mayoría de los recursos de ésta Provincia. Por eso exigimos que los legisladores se pongan a trabajar, se pongan del lado del pueblo, y que de una vez por todas saquen la licitación de El Medanito”, reclamó.



“Y déjenme decirles a los legisladores, a los que están haciendo política, que están especulando, que no nos vamos a quedar acá, y que éste es el comienzo de una lucha por el bien de todo 25 de Mayo”, concluyó el intendente Leonel Monsalve.