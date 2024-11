abuela estafada en 2 millones. El banco no se hace cargo » Catriel25Noticias.com

“Me Llamaron de Movistar, el número tenía hasta el logo de la empresa por eso atendí. Me dijeron que tenía un reintegro de 75.000 pesos para cobrar”.

Gladys es una vecina que tiene problemas de salud, no hace mucho le robaron algunos materiales que tenía en su casa para hacer una obrita de gas y ahora, delincuentes la llamaron, la engañaron y sacaron un préstamo a su nombre de 2 millones de pesos.

“Sólo me preguntaron si era jubilada, ellos sabían mi nombre y apellido, no les dije que tenía cuenta en Banco Nación ni nada. No entiendo cómo hicieron para sacar un préstamo y cómo se lo dieron si cada vez que lo he pedido me piden mil firmas”, dijo la abuela

“Fui al banco a reclamar y me dijeron que yo había pedido un préstamo exprés y que debía devolverlo en 60 cuotas. Les expliqué que era una estafa y me dijeron que no pueden hacer nada. Qué puedo hacer yo ahora?, se preguntó la señora

“Estoy desesperada, casi no puedo caminar, tengo que comprar los remedios, vivo sola y encima me pasa esto. Justo a mí?”

La abuela vive en Lote Seis y solicitó reserva de su apellido.