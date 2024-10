acusan a docente de «toquetear» a una alumna » Catriel25Noticias.com

Los progenitores de una adolescente de 14 años que asiste al colegio secundario de ésta localidad, radicaron una denuncia en la que acusa a una “coordinadora de curso” de haber “toqueteado” a su hija. Hay una causa Judicial y una investigación de Educación en curso. La auxiliar, quien reside en 25 de Mayo, reconoció el contacto corporal pero negó connotación sexual y que fue “una forma equivocada de acercarse”, fue separada provisoriamente del cargo.

La situación fue visibilizada ayer por la mamá, quien, además aportó la documentación de sus presentaciones ante el colegio y la policía, y de actuaciones judiciales. “La situación ocurrió el lunes 14 de octubre cuando mi hija, mientras cursaban, pidió permiso para ir al baño. De pasada se detuvo a beber agua de un dispenser, y en ése momento pasó esta coordinadora y le tocó la cola. Además le dijo ‘qué linda cola tenés”, denunció.

La progenitora reveló a este diario que la adolescente le contó que “me sorprendió tanto que no atiné a nada. Y que cuando regresó al curso, alguien la vio mal y le preguntó que le pasaba y ahí le contó a todas y todos lo que le había pasado, ante lo cual varios chicas y chicos revelaron que a ellos también les había pasado lo mismo”.

Reunión y acta.

“Al otro día fui al colegio y hablé con la directora (Noelia Pérez), quien dijo estar asombrada. Y para tratar de aclarar la situación llamó a la auxiliar involucrada quien en principio negó rotundamente lo que me había relatado mi hija. Ante eso le pedí a la directora que la llamara. Y cuando ella vino, como esta mujer seguía negando, mi hija le dijo que no mintiera y dijera la verdad”, relató.

“Luego, ante la postura firme mía y de mi hija, terminó admitiendo, pero que lo había hecho como un chiste para entablar amistad y tener un mejor y lindo clima, pero que había sido sin contenido sexual. La directora, la coordinadora y yo firmamos un acta donde reconoce el tocamiento”, agregó.

“La respuesta de la directora fue la de decir ‘recién me entero nunca antes había recibido una queja así’. Y que el otro día había en el colegio una ‘Asamblea áulica’ donde ‘estaría bueno abordar el tema’. Yo me opuse porque probablemente había otros chicos en la misma situación y en ése caso debían saberlo primero sus familias para tomar o no decisiones”, amplió.

Denuncia y Judicialización.

La mamá confirmó que tal como le había adelantado tanto a la directora como a la auxiliar acusada, presentó la denuncia en la sede policial de Puelén. Y que de inmediato tomó intervención la fiscal Eugenia Bolzan, quien sustanció la apertura de una causa caratulada “abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación”.

La causa judicial recayó en la jueza de Control subrogante, doctora Laura Moscoso Mendieta, quien, el miércoles 23 de octubre, entre otras medidas, dispuso imponer a la coordinadora acusada “45 días de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros la menor y familia”. Fueron notificados los denunciantes; la acusada; la coordinadora de secundario Zona Sur, Marina Kedack; y autoridades pertinentes de la Unidad Regional IV de Policía.

“Hasta ahora, lo que nos notificaron es que la jueza dispuso una medida perimetral y ayer –por el jueves- esta auxiliar fue notificada y separada provisoriamente de su cargo”, concluyó la mamá de la alumna.(La Arena)