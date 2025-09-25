UnTER definió tres días de paro para el 1, 6 y 7 de octubre » Catriel25Noticias.com

El Congreso Extraordinario de Unter resolvió anoche, en Huergo, tres días de paro, para el próximo miércoles 1 de octubre con un paro de 24 horas, y otro paro de 48 horas el lunes 6 y el martes 7 de octubre. Hay convocatoria a paritaria para el próximo martes 30.

Durante el Congreso se expusieron críticas al Ejecutivo ante la falta de respuestas oficial ante el análisis salarial. Hubo posiciones de firmeza de varias seccionales con argumentos de «irresponsabilidad del Gobierno», según la propia titular del gremio.

Por otra parte, el sindicato docente rionegrino concurrirá a las urnas el 16 de octubre, para elegir a los integrantes de la nueva conducción provincial.