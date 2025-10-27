anuncian la «Fiesta del Petróleo y la Energía» » Catriel25Noticias.com

Este miércoles 29 de Octubre la Intendente Daniela Salzotto anunciará detalles de la Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía a llevarse a cabo los días 15 y 16 de noviembre.

La misma jefa comunal ya anticipó en diálogo con radio “Alas” que el sábado 15 será para la presentación de los números locales y regionales comenzando la jornada por la tarde para que varios músicos y bailarines puedan mostrar su arte.

Para el día domingo se esperan los anuncios de números nacionales y se realizará el sorteo del bono contribución de la fiesta cuyos premios son muy tentadores. El bono aún está ala venta con un valor de 90 mil Medanitos (pesos) se puede adquirir en el municipio o vendedores.

La fiesta será en el predio ubicado en el acceso sur donde habrá varios Food Tracks, parque infantil, artesanos, stands de empresas y Pymes locales.