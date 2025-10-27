preocupación por perros envenenados » Catriel25Noticias.com

Varios animales muertos y otros agonizando denunciaron los vecinos de Lote 14 este lunes. “Hay alguien que ha tirado veneno y mas allá de lo grave que esto resulta porque matan perros y gatos, el peligro que es para los niños que no entienden y quieren salvar a sus mascotas y pueden ingerir ese veneno”, dijo una madre a este medio.

Son al menos 8 los perros muertos por envenenamiento en el día de hoy. La imagen es por demás grave y triste ver a los perritos agonizando en sus patios. “Parece que les tiran carne envenenada”, expresaron con preocupación las vecinas