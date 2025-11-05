Aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares » Catriel25Noticias.com

La medida se conoció en las primeras horas de este miércoles. La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó en el Boletín Oficial los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares correspondientes a noviembre de 2025. El incremento será del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

– Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $333.058,39, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ese haber. De esta forma, el ingreso total alcanzará los $403.058,39.