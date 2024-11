Bancos no atenderán al público este miércoles » Catriel25Noticias.com

Este miércoles las entidades de todo el país no abrirán sus puertas por el Día del Trabajador Bancario. Enterate qué operaciones podrás hacer.

Este miércoles 6 de noviembre, los bancos en Argentina no abrirán sus puertas al público debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. Este día forma parte del convenio colectivo de trabajo de los empleados bancarios, quienes no brindarán atención presencial en las sucursales. Por lo tanto, todos los servicios de atención presencial no se brindarán.

A pesar de esto, los clientes contarán con alternativas digitales y cajeros automáticos en funcionamiento, para evitar interrupciones en sus operaciones esenciales. Este feriado es uno de los hitos anuales para el sector bancario en el país, y su efecto en las operaciones de los bancos tiene repercusiones que los usuarios deben tener en cuenta.

Por qué se celebra el Día del Trabajador Bancario

El Día del Trabajador Bancario se conmemora en Argentina cada 6 de noviembre. La fecha tiene un profundo significado histórico para el sector: recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (AB) en 1924, el sindicato que representa a los empleados de bancos y que ha desempeñado un papel clave en la defensa de sus derechos.

Con este motivo, el convenio colectivo del sector estipula este día como feriado desde hace décadas, brindando a los trabajadores bancarios la posibilidad de celebrarlo sin acudir a sus puestos de trabajo, al igual que ocurre con otros feriados nacionales.

Desde su creación, la Asociación Bancaria ha trabajado en defensa de los intereses de los empleados del sector, especialmente en la búsqueda de mejoras salariales, condiciones de trabajo adecuadas y seguridad laboral. Cada 6 de noviembre, además de ser un feriado, representa para los trabajadores un recordatorio de la importancia de esta institución, que vela por el bienestar de sus representados y que juega un rol fundamental en la vida de miles de empleados bancarios a lo largo del país.

Cómo será el funcionamiento de bancos y las operaciones afectadas

A pesar del cierre de las sucursales físicas durante el Día del Trabajador Bancario, los bancos han dispuesto alternativas para minimizar el impacto en las operaciones de los clientes. De este modo, los cajeros automáticos permanecerán habilitados y el home banking estará disponible, lo cual permitirá a los usuarios realizar transacciones básicas como pagos, transferencias y consultas de saldos desde la comodidad de sus dispositivos.

Además, se podrán utilizar tarjetas de débito y tarjetas de crédito para efectuar compras y pagos de servicios, lo que facilitará la continuidad de operaciones durante la jornada.

Para aquellos que necesiten retirar efectivo, los bancos han indicado que, además de los cajeros automáticos, se podrá acceder a dinero en efectivo en supermercados, farmacias y otros puntos de venta que ofrecen esta posibilidad a través del pago con tarjeta de débito. Así, el impacto en la vida cotidiana de los clientes se reduce, al ofrecerles estas opciones para acceder a sus fondos.

Es importante tener en cuenta que las cámaras compensadoras, que gestionan la liquidación y compensación de operaciones bancarias, también suspenden sus actividades el 6 de noviembre. Esto implica que todas las operaciones con vencimiento en esta fecha, como pagos de préstamos, tarjetas de crédito u otras transacciones programadas, se trasladarán automáticamente al día siguiente hábil, es decir, el jueves 7 de noviembre.

Este cambio afecta tanto a clientes individuales como a empresas, por lo que se recomienda prever esta situación y ajustar las operaciones bancarias en función de esta disposición.