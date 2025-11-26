Bardas del Colorado celebró su primer aniversario con un gran torneo de Newcom » Catriel25Noticias.com

El equipo de Newcom Bardas del Colorado festejó su primer año de actividad con la organización de un Torneo Amistoso Cuadrangular en el SUM de la ESRN N.º 78 , con la participación de conjuntos de Catriel y 25 de Mayo. La competencia se desarrolló en las categorías +50 y +60 , y reunió a equipos con destacada trayectoria en la disciplina.

En una jornada de partidos intensos y de muy buen nivel, Unión del Colorado (25 de Mayo) se consagró campeón de la categoría +50.

El podio se completó con Pequeños Rebeldes, que obtuvo el segundo puesto, y Aukán, que finalizó tercero. En tanto, Municipal de Catriel quedó en la cuarta colocación.

Resultados categoría +60

En la división +60, el título quedó en manos de Aukán, que mostró solidez durante toda la competencia.

El segundo lugar fue para CPU de 25 de Mayo, seguido por Pequeños Rebeldes en la tercera posición. El anfitrión, Bardas del Colorado, finalizó cuarto.

Una jornada dinámica y celebratoria

Desde la organización destacaron la dinámica del torneo, que permitió un alto nivel de competencia a lo largo del día.

“Fue un torneo muy dinámico, donde todos los equipos jugaron cinco partidos a 21 puntos. Terminamos temprano para que pudieran asistir a la Fiesta del Petróleo y la Energía. Comenzamos a las 9 y finalizamos a las 16 horas, y todo salió muy bien”, señalaron los referentes del conjunto anfitrión.