Corte programado de energía afectará a Catriel y 25 de Mayo este fin de semana » Catriel25Noticias.com

La Empresa de Energía de Río Negro (EdERSA) informó que se realizará un corte general del servicio eléctrico que afectará a las ciudades de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa), además de las zonas rurales de Algarrobo del Águila, Santa Isabel y La Humada.

Según se comunicó, la interrupción del suministro responde a tareas de mantenimiento en la Estación Transformadora Los Divisaderos, a cargo de APELP. Los trabajos requieren la detención total del servicio durante dos jornadas.

Días y horarios del corte programado

Sábado 29 de noviembre de 2025: de 13:00 a 19:00 horas

Domingo 30 de noviembre de 2025: de 08:00 a 12:00 horas

Desde la empresa se indicó que el corte fue notificado al EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) como causa de fuerza mayor. Además, advirtieron que los horarios podrían ser modificados en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que impidan realizar los trabajos.

EdERSA solicitó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para reducir las molestias que la falta de energía pueda ocasionar y remarcó que estas tareas programadas buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico en toda la región.