Boxeo-Los Guerreros de Catriel brillaron en Rincón de los Sauces » Catriel25Noticias.com

Dos triunfos y una valiosa presentación para la escuela catrielense. El pasado sábado 1 de noviembre, la Escuela de Boxeo “Los Guerreros” de Catriel volvió a demostrar su protagonismo en el circuito regional al presentarse en un nuevo festival de boxeo amateur disputado en Rincón de los Sauces (Neuquén).

Bajo la dirección del equipo técnico catrielense al mando del Profe Roquer, los púgiles locales protagonizaron tres combates intensos que dejaron un saldo de dos victorias y una derrota.

Jonás Sosa se impuso por puntos en un gran combate frente al local Antony Rojas, siendo considerado por muchos como una de las mejores peleas de la noche por su ritmo, técnica y contundencia.

Fabricio Vivanco también ganó por puntos ante Gonzalo Mansilla, logrando romper una racha de cinco derrotas consecutivas y consiguiendo su primer triunfo oficial, un resultado que refleja su constancia y evolución deportiva.

En tanto, Agustina López Estrada cayó por puntos frente a Estrella Luna, representante de la selección de Neuquén, en un combate ajustado donde la catrielense dejó una excelente impresión pese al fallo adverso.

El entrenador destacó el rendimiento general del equipo y la actitud de sus pupilos, subrayando el crecimiento técnico de cada uno y la importancia de seguir sumando experiencia en eventos de este nivel.

Con este desempeño, Los Guerreros de Catriel reafirmaron su presencia en el boxeo regional, consolidando el trabajo sostenido de la escuela y el compromiso de sus jóvenes atletas, que continúan dejando en alto el nombre de la ciudad en cada presentación.