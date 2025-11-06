piden cadena de oración y dadores de sangre para karla Fernández » Catriel25Noticias.com

Familiares y amigos de Karla Fernández, la mujer que fue protagonista del accidente vial ocurrido el martes en la Ruta 151 piden cadena de oración y donantes de sangre. El estado de salud es estable y se aguarda su estabilización para el traslado al Alto Valle.

Graciela Ríos, la madre de Karla recibió el parte médico del día miércoles. La paciente continúa en Terapia Intensiva, con respiración mecánica y si bien hay una leve mejoría, hay que seguir aguardando por su evolución para el posterior traslado cuando los médicos lo consideren conveniente.

Luego del choque frontal de su auto Toyota Etios con una Citroen en el km 98 de la ruta 151, la mujer de 34 años sufrió quebraduras múltiples por lo que fue sometida a varias cirugías.

El accidente ocurrió este martes cerca de las 07:00 horas cuando Fernández se dirigía a su trabajo en el Alto Valle y se encontró con un Citroen que circulaba en sentido contrario (Sur-Norte) intentando pasar a un camión. La imprudencia o impericia de la otra conductora derivó en el choque frontal causando graves heridas a la joven madre nutricionista Catrielense.