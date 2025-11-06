choque de camiones. No hubo heridos » Catriel25Noticias.com

Dos camiones que transportaban arena para Vaca Muerta fueron protagonistas de un choque en el Km 120 de la Ruta 151, cerca de Catriel.

Ocurrió cerca de las 19:30 hs cuando uno de los vehículos frenó repentinamente debido a  que un vehículo liviano que circulaba en el mismo sentido (Norte – Sur) frenó para esquivar los pozos que hay en ese sector (es el más crítico de la ruta). El camión que lo sucedía, si bien activó los frenos, no alcanzó a detenerse y lo impactó casi de lleno en la parte trasera. No hubo heridos, sólo daños de consideración en los camiones.

