Bronce para Lautaro Marín en el Campeonato Patagónico de Descenso en Aluminé » Catriel25Noticias.com

El joven ciclista catrielense Lautaro Marín se subió al podio en la segunda fecha del Campeonato Patagónico de Descenso (DH), disputada este fin de semana en la ciudad neuquina de Aluminé, donde logró el tercer puesto en la categoría Cadetes (15 y 16 años), consolidando un presente deportivo de gran nivel.(www.infosports.com.ar)

Más de 200 corredores de distintas ciudades de la Patagonia argentina y chilena participaron de esta vibrante competencia que combinó adrenalina, técnica y velocidad, en un circuito rápido que exigió precisión y destreza a los riders.

El clima frío no fue obstáculo para que una gran cantidad de público se acercara a disfrutar de un espectáculo deportivo que una vez más se vivió en un ambiente familiar y de camaradería.

Los organizadores destacaron que “nuevamente se vivió una fiesta del DH, con 230 corredores, un muy buen semillero, un gran nivel, un tremendo circuito y una destacada organización”. El evento contó con el apoyo de la Municipalidad de Aluminé, NeuquéTur, y el SIEN, además de la presencia de San Carlo Bike, que ofreció asistencia técnica y venta de productos a los competidores.

Gracias al excelente desempeño organizativo, Aluminé volverá a ser escenario de grandes eventos: el 16 de noviembre recibirá una fecha de la Copa Argentina de DH, mientras que la gran final del Campeonato Patagónico se disputará el 14 de diciembre en Esquel.

Resultados destacados del segundo round del Patagónico:

Categoría Cadetes (15 y 16 años)

Fausto Sauma – Bariloche Lucas Manuel Ojeda – Bariloche Lautaro Marín – Catriel Mauro Benigar – Aluminé Ignacio Allende – Neuquén

Semirrígida:

Tomás Vázquez – Aluminé

Master C2 (+55 años):

Juan Scorpaniti – Neuquén Sergio Angulo – Dina Huapi

Master C (50 a 54 años):

Flavio Bonilauri – San Martín de los Andes Andrés Torena – Cinco Saltos Juan Gessler – Chos Malal Víctor Des Rotours – Neuquén Luciano Mendiberri – Neuquén

Master B (40 a 49 años):

Marco Latzke – Neuquén Diego Alonso – Neuquén Ignacio Arregui – Neuquén Facundo Ciledonio – Bariloche Wallas González – Cipolletti

Master A (35 a 39 años):

Nicolás Pujó – Neuquén Exequiel Navarro – Neuquén Facundo Mariluan – Neuquén Agustín Neri Wilson – San Martín de los Andes Sebastián Melo – Aluminé

E-Bike:

Santiago García Salazar – Bariloche Martín Elvira – Bariloche Gonzalo Hourcade – Neuquén Marcos Alejandro Santana – Bariloche Walter Daniel Ledesma – Bariloche

Damas Amateur:

Florencia Sabattoli – Cipolletti Carolina Morales – Neuquén Lorena Micaela Azcárate – Gral. Fernández Oro Maylen Aros – El Bolsón Tania Rickemberg – Neuquén

Hombres Amateur (19 a 34 años):

Santiago Bergomás – Bariloche Matheo Guychaleo – Cipolletti Thomas Guychaleo – Cipolletti Jeremías Charra Illuminati – Neuquén Román Roldán – Neuquén

Junior (17 y 18 años):

Oscar Huerta Carter – Temuco (Chile) Lautaro Batakis – Epuyén Joaquín Henríquez – El Bolsón Santiago Vera – Nirihuau Lucas Vecchi – El Bolsón

Damas Pro:

María José Muñoz – Bariloche María Belén Petcoff – Bariloche Mariana Ledda – Neuquén Mica Soria – Neuquén Majo Angulo – Dina Huapi

Master Pro (+35 años):

Nicolás Allende – Neuquén Juan Carlos Millalonco – Bariloche Emanuel Comita – San Martín de los Andes Esteban López Jove – Neuquén Martín Barrientos – Aluminé

Elite Pro:

Hans Pulgar Díaz – Collipulli (Chile) Facundo Descalzo – Bariloche Felipe Benavides – Concepción (Chile) Agustín Páez – Aluminé César Provoste – Temuco (Chile)

Fotos: Iván Braese y Fabián Arriagada