Bronce para Lautaro Marín en el Campeonato Patagónico de Descenso en Aluminé » Catriel25Noticias.com

El joven ciclista catrielense Lautaro Marín se subió al podio en la segunda fecha del Campeonato Patagónico de Descenso (DH), disputada este fin de semana en la ciudad neuquina de Aluminé, donde logró el tercer puesto en la categoría Cadetes (15 y 16 años), consolidando un presente deportivo de gran nivel.(www.infosports.com.ar)
Más de 200 corredores de distintas ciudades de la Patagonia argentina y chilena participaron de esta vibrante competencia que combinó adrenalina, técnica y velocidad, en un circuito rápido que exigió precisión y destreza a los riders.
El clima frío no fue obstáculo para que una gran cantidad de público se acercara a disfrutar de un espectáculo deportivo que una vez más se vivió en un ambiente familiar y de camaradería.
Los organizadores destacaron que “nuevamente se vivió una fiesta del DH, con 230 corredores, un muy buen semillero, un gran nivel, un tremendo circuito y una destacada organización”. El evento contó con el apoyo de la Municipalidad de Aluminé, NeuquéTur, y el SIEN, además de la presencia de San Carlo Bike, que ofreció asistencia técnica y venta de productos a los competidores.
Gracias al excelente desempeño organizativo, Aluminé volverá a ser escenario de grandes eventos: el 16 de noviembre recibirá una fecha de la Copa Argentina de DH, mientras que la gran final del Campeonato Patagónico se disputará el 14 de diciembre en Esquel.
Resultados destacados del segundo round del Patagónico:
Categoría Cadetes (15 y 16 años)
-
Fausto Sauma – Bariloche
-
Lucas Manuel Ojeda – Bariloche
-
Lautaro Marín – Catriel
-
Mauro Benigar – Aluminé
-
Ignacio Allende – Neuquén
Semirrígida:
-
Tomás Vázquez – Aluminé
Master C2 (+55 años):
-
Juan Scorpaniti – Neuquén
-
Sergio Angulo – Dina Huapi
Master C (50 a 54 años):
-
Flavio Bonilauri – San Martín de los Andes
-
Andrés Torena – Cinco Saltos
-
Juan Gessler – Chos Malal
-
Víctor Des Rotours – Neuquén
-
Luciano Mendiberri – Neuquén
Master B (40 a 49 años):
-
Marco Latzke – Neuquén
-
Diego Alonso – Neuquén
-
Ignacio Arregui – Neuquén
-
Facundo Ciledonio – Bariloche
-
Wallas González – Cipolletti
Master A (35 a 39 años):
-
Nicolás Pujó – Neuquén
-
Exequiel Navarro – Neuquén
-
Facundo Mariluan – Neuquén
-
Agustín Neri Wilson – San Martín de los Andes
-
Sebastián Melo – Aluminé
E-Bike:
-
Santiago García Salazar – Bariloche
-
Martín Elvira – Bariloche
-
Gonzalo Hourcade – Neuquén
-
Marcos Alejandro Santana – Bariloche
-
Walter Daniel Ledesma – Bariloche
Damas Amateur:
-
Florencia Sabattoli – Cipolletti
-
Carolina Morales – Neuquén
-
Lorena Micaela Azcárate – Gral. Fernández Oro
-
Maylen Aros – El Bolsón
-
Tania Rickemberg – Neuquén
Hombres Amateur (19 a 34 años):
-
Santiago Bergomás – Bariloche
-
Matheo Guychaleo – Cipolletti
-
Thomas Guychaleo – Cipolletti
-
Jeremías Charra Illuminati – Neuquén
-
Román Roldán – Neuquén
Junior (17 y 18 años):
-
Oscar Huerta Carter – Temuco (Chile)
-
Lautaro Batakis – Epuyén
-
Joaquín Henríquez – El Bolsón
-
Santiago Vera – Nirihuau
-
Lucas Vecchi – El Bolsón
Damas Pro:
-
María José Muñoz – Bariloche
-
María Belén Petcoff – Bariloche
-
Mariana Ledda – Neuquén
-
Mica Soria – Neuquén
-
Majo Angulo – Dina Huapi
Master Pro (+35 años):
-
Nicolás Allende – Neuquén
-
Juan Carlos Millalonco – Bariloche
-
Emanuel Comita – San Martín de los Andes
-
Esteban López Jove – Neuquén
-
Martín Barrientos – Aluminé
Elite Pro:
-
Hans Pulgar Díaz – Collipulli (Chile)
-
Facundo Descalzo – Bariloche
-
Felipe Benavides – Concepción (Chile)
-
Agustín Páez – Aluminé
-
César Provoste – Temuco (Chile)
Fotos: Iván Braese y Fabián Arriagada