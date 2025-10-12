se disputa torneo de tenis » Catriel25Noticias.com

Se está desarrollando un Torneo de Tenis denominado «Las Dos Orillas», organizado e ideado por Walter Rathmann, propietario y profesor de Tenis del Club «Alicura», de la vecina ciudad de 25 de mayo.

Esta tercera edición, tiene el objetivo de reunir jugadores sin límites de edad de 25 de Mayo y Catriel, por medio de este atractivo deporte.

El formato del Torneo es por equipos y cada uno de ellos representan a un comercio o empresa de dichas localidades.

Se juegan dobles y singles compitiendo al máximo nivel, pero también pasando buenos momentos.tenis torneo3

 

Agradecimiento a Farmacia del Sol, Ra Servicios, Transporte Rafael, Veterinaria Lawen, Aguas Tromen, Farmacia Mosconi, Bodega Del Desierto.tenis torneo1 e1760226712542

Por: Walter Bruno.

Éxitos y felicitaciones!



