búsqueda de persona » Catriel25Noticias.com

La Comisaría 9° de Catriel informa que, a partir de una denuncia recepcionada el día 15/11/2025 (Reporte 1088 “DG3”), y con intervención de la Unidad Fiscal de Catriel a cargo de la Dra. Andrea Bologniese, se solicita la averiguación de paradero de:
Ariel Alexis Oro
DNI 31.066.310
44 años – Fecha de nacimiento: 13/09/1983
Domicilio: Hipólito Irigoyen y Turquía s/n
Teléfono de contacto familiar: 299-5295703
Características físicas:
- Contextura delgada
- Aproximadamente 1.70 m de altura
- Tez blanca
- Barba canosa
- Calvo
Vestimenta al momento de ser visto por última vez:
Remera azul con blanco, pantalón tipo buzo negro y zapatillas deportivas rojas.
No llevaba celular, dinero ni documentación personal.
Última vez visto: calle Lima s/n.
Se adjunta fotografía.
Se agradece cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.
Quien pueda aportar datos, por favor comunicarse de inmediato con la Comisaría 9° de Catriel o con la unidad policial más cercana.
Líneas de emergencias: (911) – (101)