búsqueda de persona » Catriel25Noticias.com

La Comisaría 9° de Catriel informa que, a partir de una denuncia recepcionada el día 15/11/2025 (Reporte 1088 “DG3”), y con intervención de la Unidad Fiscal de Catriel a cargo de la Dra. Andrea Bologniese, se solicita la averiguación de paradero de:

Ariel Alexis Oro

DNI 31.066.310

44 años – Fecha de nacimiento: 13/09/1983

Domicilio: Hipólito Irigoyen y Turquía s/n

Teléfono de contacto familiar: 299-5295703

Características físicas:

Contextura delgada

Aproximadamente 1.70 m de altura

Tez blanca

Barba canosa

Calvo

Vestimenta al momento de ser visto por última vez:

Remera azul con blanco, pantalón tipo buzo negro y zapatillas deportivas rojas.

No llevaba celular, dinero ni documentación personal.

Última vez visto: calle Lima s/n.

Se adjunta fotografía.

Se agradece cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Quien pueda aportar datos, por favor comunicarse de inmediato con la Comisaría 9° de Catriel o con la unidad policial más cercana.

Líneas de emergencias: (911) – (101)