cachetazo al comercio local. Los insumos para escuelas llegará de afuera – Catriel25Noticias.com

Son varios los comerciantes que están furiosos porque no se los tuvo en cuenta como proveedores para abastecer a las escuelas durante el ciclo lectivo 2024. “Cuando no había plata nos usaron, no nos pagaron y ahora contratan afuera”, dijo un comerciante local

Sucede que el gobierno municipal no renovará los convenios escolares con el gobierno provincial por el permanente atraso en los pagos.

La actual gestión heredó una deuda de más de 80 millones de pesos, los proveedores del año pasado enojados con el municipio porque no cobraban y cuando lograron hacerlo (algunos), fue sin actualización de precios.

El Ministerio de Educación llamó a licitación para proveer de todos los insumos a las escuelas de Catriel y según se informó, las empresas ganadores son de Villa Regina y el Alto Valle ya que ningún comercio de Catriel está inscripto como proveedor del estado provincial.

“Si nos hubieran avisado por lo menos, nos inscribíamos, pero nunca nos enteramos”, dijo el proveedor de artículos de limpieza del año pasado

Todo lo relacionado con comestibles, limpieza, pan, dulces, frutas y verduras, etc. Llegarán del Alto Valle.

Una cachetada al alicaído comercio local.