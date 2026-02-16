calculan unos 40 mil puestos de trabajo » Catriel25Noticias.com

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó la firma del acuerdo vinculante con Eni y XRG para impulsar el mayor proyecto de gas natural licuado (GNL) para exportar producción de Vaca Muerta al mundo. El ejecutivo detalló la magnitud de las obras, que demandarán inversiones por 30 mil millones de dólares, y el impacto económico que transformará a la provincia de Río Negro en un polo exportador mundial.

Marín destacó la solidez de la alianza, y señaló que el objetivo inmediato es cerrar la estructura financiera. «Es un acuerdo vinculante entre las tres partes para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que son gigantes», aseguró en declaraciones a Radio Mitre.

Inversiones y obras «nunca antes vistas»

El proyecto, denominado «Argentina LNG», contempla una inyección de capital sin precedentes en la historia reciente del país. Según detalló Marín, la inversión global rondará los US$ 30.000 millones, divididos en US$ 20.000 millones destinados a infraestructura y otros US$ 10.000 millones al desarrollo de pozos en la cuenca neuquina.

Entre las obras de infraestructura crítica, el titular de YPF resaltó la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, una dimensión inédita para la ingeniería local. «Nunca se hizo un gasoducto tan grande en la Argentina», afirmó, y agregó que el plan maestro incluye oleoductos, poliductos y plantas de separación de GLP para fraccionar etano, lo cual abre la puerta a futuras inversiones en la industria petroquímica.

Impacto en el empleo y socios estratégicos

Uno de los puntos más relevantes del anuncio fue la proyección laboral. Marín estimó que, en su fase base, las obras generarán 40.000 puestos de trabajo, cifra que podría ascender a 50.000 empleos si se concreta la expansión del proyecto a 18 mtpa (millones de toneladas anuales). «Estamos trabajando con otros posibles socios para expandir el proyecto, para hacerlo mucho más rápido», explicó.

Sobre los socios internacionales, Marín se mostró optimista y reveló detalles sobre la envergadura de los jugadores involucrados, mencionando explícitamente a ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). «Estoy muy contento porque son empresas muy grandes. ADNOC es la cuarta petrolera del mundo y quizás haya una sorpresa y van a ver la entrada de una empresa gigante también», adelantó, sugiriendo que el consorcio podría sumar aún más peso global.

Cronograma de las obras

El cronograma establecido por YPF apunta a tener todas las licitaciones listas para comenzar los trabajos hacia finales de este año, momento en el que se firmaría la Decisión Final de Inversión (FID). Marín se mostró confiado en conseguir el financiamiento necesario, estimado entre US$ 15.000 y US$ 16.000 millones.

Una vez operativo, el proyecto promete cambiar la balanza comercial energética de la Argentina de manera estructural. «Este proyecto va a generar 10 mil millones de dólares en exportaciones por año durante 20 años», concluyó Marín, y ratificó que todo el desarrollo confluirá en Río Negro, consolidando a la provincia como el nuevo epicentro energético del país.