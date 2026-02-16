lanzan campaña para ayudar al hombre atacado por perros callejeros » Catriel25Noticias.com

La hija del hombre que resultó herido al caer de su moto tras el ataque de perros callejeros frente al municipio de Catriel solicita ayuda para conseguir una prótesis y que su padre sea operado a la brevedad de la clavícula. En la caída, Walther Carrasco (58) sufrió la quebradura de 8 costillas, la clavícula y perforación de un pulmón.

En diálogo con radio “Alas”, Joana Carrasco pidió que quienes son responsables del accidente que sufrió su padre en enero pasado, se hagan cargo. “Yo también amo a los animales, pero no puede ser que hay gente que prioriza la vida de un animal a la de una persona”. Escuché a muchos preguntarse dónde están los perros que ya no se ven en la Avenida San Martín. Alguien se preocupó por saber dónde y cómo está mi papá?”, dijo la joven que debe permanecer casi todo el tiempo en Gral Roca donde está internado su papá.

Posteo en redes sociales de Joana Carrasco.

“Hola gente, otra vez yo. Esta vez apelando a la solidaridad de ustedes debido a la situación que es de público conocimiento, (el accidente que tuvo mi papa en la moto provocado por los perros abandonados en la vía pública).

Necesitamos comprar una prótesis para la clavícula, voy a estar realizando un sorteo para recaudar dinero con algunos premios que me donaron. Les comento que mi papa sigue internado lamentablemente hace 2 semanas, su salud se agravó y tuvo que entrar al quirófano por una infección en su pulmón. Cuando salió de la operación los resultados no eran los más alentadores ya que sufrió un shock séptico, estuvo realmente muy grave, pero como es tan fuerte y tiene muchas ganas de vivir salió adelante.

Necesito conseguir la prótesis, que por medio de salud pública no se la ha conseguido, eh escrito varias veces con la intención de agilizar el proceso y no obtengo novedades. Esta operación debía ser antes del mes de la fractura para que no suelde sola, porque en ese caso, deben quebrarla para poder realizarla y todo el dolor que esto conlleva.

Se necesita realizar para calmar aunque sea un poco el dolor que todo esto le ha causado.

El que quiera colaborar con la compra de números todo es de gran ayuda. Por favor, necesito de su colaboración para poder comprarle la prótesis a mi papa y que ya termine este doloroso y angustiante proceso que nos ha tocado vivir. Sé que la gente de Catriel es muy solidaria, por favor el que quiera colaborar me escribe por acá o al (2995 930166)”