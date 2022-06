Cambio Climático: Catriel presente en seminario taller en Chile

La sub secretaria de Eficiencia Energética municipal, Vanesa Machín, participó del Seminario Taller cuidados y territorios en Santiago de Chile. Concurrieron cinco municipios de Argentina que adhirieron y realizaron los primeros planes de Adaptación al cambio climático con transversalización de género en Latinoamérica.

El financiamiento de dicho viaje fue a través de la UCL (University College London) universidad pública de Londres, mentora del evento, en el cual se realizaron actividades de intercambio de experiencias fomentando el trabajo colaborativo entre diversas redes.

El seminario conto con 5 jornadas donde se trabajó con la presentación de los proyectos cuyo objetivo general de las jornadas fue la Promoción de conocimiento, intercambio y colaboración de experiencias ente los y las participantes para fortalecer la red GRRIPP (Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice) en América Latina, entre Chile, Argentina y Colombia.

Por otro lado, se abordaron temas como Género, Interseccionalidad, Cuidados y Territorio, cuyo objetivo era generar aprendizajes a partir de intercambios de experiencia entre los proyectos, sistematizado su contribución a repensar los marcos existentes del territorio.

Dentro de las jornadas mencionadas, también se realizaron recorridos de campo para explorar la infraestructura de cuidados barriales.

De esta forma, nuestra ciudad fue reconocida en Latinoamérica, gracias al trabajo desarrollado en referencia al cambio climático junto con solo 4 municipios más de nuestro país.