Camionero vivió situación paranormal » Catriel25Noticias.com

Un camionero de Fortín Olavarría le contó a una radio de América que en la madrugada del miércoles, mientras circulaba por la “ruta del Desierto” cerca de La Reforma, fue sorprendido por la aparición de luces potentes. “Eran tres luces rojas con destellos verdes, y en un momento estuvieron cerca del camión, después se alejaron. Me crucé con un colega que se que las vio espero encontrarlo para charlar del tema”, le dijo a una radio de América.

La situación ocurrió en las primeras horas del miércoles, cuando Emanuel Jalife, un transportista bonaerense, transitaba por la ruta provincial 20 en un camión desde 25 de Mayo hacia su lugar de origen. Pero, en un punto cercano a La Reforma tuvo un encuentro paranormal.

El relato.

Emanuel le contó al mencionado medio que la situación ocurrió entre las 3,15 y 3,30 del miércoles. “Venía manejando, era una noche tranquila, clarita, veía la luna y por allá levanté la mirada y veo una lucecita roja. Me llamó la atención pero no le di importancia, pensé que podía ser una antena. Estaba a unos 500 o 600 metros arriba del monte y de golpe se viene muy cerca del camión, destella y sigue en dirección en la que yo venía”, contó.

“Te juro que me quedé helado, no podía creer lo que veía. No era una luz muy grande pero sí potente, era roja pero lanzaba destellos verdes que se alejaba y arrimaban, siempre en el monte, no cruzó nunca la ruta. Y en un momento se le acoplaron otras dos luces iguales, fue algo muy impresionante de ver”, añadió.

El transportista aseguró que “las tres luces vinieron ahí -arriba y hacia la izquierda de la ruta- por unos 50 kilómetros. En un momento apagué la luz baja y les hice señas de luces con la alta cinco o seis veces, y ahí fue el momento más ‘groso’ de la situación, porque una de ellas de golpe se me viene muy cerca del camión”.

Otro transportista.

El camionero aseguró que en ésos momentos en que visualizaba las luces, solamente se cruzó con otro camión y un auto . “En el caso del otro camión, ambos veníamos muy despacio, a unos 40 k/h, y al momento de cruzarnos él, un hombre de unos 50 años, lo vi bien porque venía con las luces interiores encendidas, me hizo muchas señas y yo tiré a parar pero él siguió y yo hice lo mismo”, afirmó.

“Yo estoy seguro que mi colega también las vio, hoy me arrepiento de no haber parado y averiguar que era. Pero, estoy seguro de que en algún momento nos volveremos a encontrar y tendremos la charla que nos debamos sobre qué fue lo que vimos”, afirmó.

Finalmente Emanuel Jalife se mostró impactado por su experiencia. “Siempre escuché historias y me dije ¿cuándo me va a pasar a mi? Bueno, ahora me pasó y sinceramente me siento premiado, dichoso de que me haya pasado, siento que se trata de algo que está muy por encima de nosotros por decirlo así”, concluyó

(La Arena)