Catriel acompañó a los candidatos de Weretilneck » Catriel25Noticias.com

“El 26 de octubre elegimos entre los que defienden a Río Negro y los que obedecen órdenes de Milei o Cristina desde Buenos Aires”, advirtieron los candidatos al Senado de Juntos Defendemos Río Negro Andrea Confini y Facundo López. “Tenemos que votar la verde. El 26 ganamos con la verde”, arengaron en el acto organizado en un salón céntrico.

El encuentro contó con la participación de vecinos autoconvocados, empresarios, comerciantes, Gremios, superficiarios, militantes de Juntos Somos Río Negro, U.C.R. ARI, Mov Patagónico y otros partidos que integran la coalición liderada por Weretilncek. Todos con un claro objetivo: llevar al Congreso una voz genuinamente rionegrina, que no responda a los jefes políticos porteños sino a la gente de cada localidad. También participaron Mario Figueroa (Secretaría de Energía), Legislador Lucas Pica, el Delegado de Educación Marcelo Bustos, Concejal Juna Cárdenas, Ramiro Peñalba (Tribunal de Cuentas), el jefe DPA Catriel Sebastián Fernández, el Delegado de Trabajo Claudio Gonzáles.

Mario Figueroa hizo referencia a la decisión del Gobernador Weretilneck de “otorgar a Catriel millones de pesos en obras por una reparación histórica por ser la localidad más productora de Río Negro. Eso se tradujo en Escuelas, hospital, asfalto, viviendas, etc…el 6,5% de regalías sigue llegando a Catriel normalmente y ahora se nota poco”, aclaró

La candidata Andrea Confini habló de las oportunidades que tiene Río Negro con el cúmulo de inversiones que llegaron, que están llegando e insistió en aprovechar este tiempo de oportunidades. Destacó que “mientras el Gobierno Nacional se olvida de la gente, Río Negro genera trabajo e inversión”. Recordó que “más de 3.000 operarios trabajan hoy en el oleoducto y en los proyectos de GNL, que son sinónimo de dignidad y futuro”.

“Catriel está en una zona geográfica estratégica y hay que saber posicionarse para ser protagonistas de Vaca Muerta. Se está explotando No convencional muy cerca de aquí y eso trae trabajo y bienestar para la gente”, dijo

El Candidato a primer Senador Facundo López se metió de lleno en el terreno político: “No queremos volver al pasado, pero tampoco aceptar este presente de ajuste e indiferencia. No puede ser que las decisiones sobre nuestra producción, nuestros recursos y nuestras obras se sigan tomando desde Buenos Aires, sin conocer la realidad de nuestra gente”.

“Junto al gobernador Rolando Figueroa estamos construyendo un frente patagónico que defienda de verdad a nuestras provincias. Si logramos dos senadores de Río Negro y dos de Neuquén, la Patagonia va a tener poder real en Buenos Aires. Vamos a dejar de pedir permiso y empezar a exigir respeto”, aseguró, y cerró con una definición clara: “No vamos a levantar la mano por orden de Milei ni de Cristina, sino por mandato de los rionegrinos”.