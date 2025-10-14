última semana para conseguir entradas » Catriel25Noticias.com

El clásico de Nelly Fernández Tiscornia continuará con su gira patagónica en otras localidades. Dónde se presentará y cómo comprar las entradas.

Hace 46 años se estrenaba “Made in Lanús” una obra de Nelly Fernández Tiscornia que fue protagonizada en 1986 por Luis Brandoni quien hoy la dirige y llega a Río Negro y Neuquén con un elenco de lujo.

La obra que se volvió un clásico cuenta con las actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda se presentará este sábado 18 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén y continuará con su gira patagónica.

Ambientada en la Argentina de ese entonces, la historia sigue a un matrimonio de clase media: El Negro y la Yoli. Él, mécanico; ella, ama de casa. Ambos viven en Lanús y tratan de sobrevivir a la crisis económica.

La historia dará un giro inesperado cuando, después de 10 años viviendo en Norteamérica, Mabel (hermana de El Negro) regresa a la Argentina junto a Osvaldo, su marido, lo que provocará una reflexión sobre la identidad nacional.

“Made in Lanús” hará funciones en Cipolletti, General Roca, Cinco Saltos, Catriel, Villa la Angostura, San Martín de Los Andes y Bariloche.

Made in Lanús: funciones y cómo comprar las entradas

Jueves 16 de Octubre a las 21 hs en Complejo Cultural Cipolletti. Entradas en venta en plateanet.com y en Flipper Juguetería (Mariano Moreno 448, Cipolletti). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.

Viernes 17 de Octubre a las 21 hs en Casa de la Cultura de General Roca. Entradas en venta en plateanet.com y en boletería de la sala (9 de Julios 1143, General Roca).

Sábado 18 de Octubre a las 21 hs en Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas en venta en plateanet.com y en Flipper Juguetería (Av. Argentina 179, Nqn). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.

Domingo 19 de Octubre a las 20 hs en Cine Teatro Español de Cinco Saltos. Entradas en venta en plateanet.com y en boletería de la sala (Gral. Roca 326, Cinco Saltos).

Martes 21 de Octubre a las 21:30 hs en Centro Cultural Sánchez Carrillo de Catriel. Entradas en venta en plateanet.com, en radio FM Alas y en boletería de la sala (La Pampa 605, Catriel).

Miércoles 22 de Octubre a las 21 hs en Centro de Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura. Entradas a la venta en plateanet.com y en Punto Chocolate (Las Frambuesas 275, Villa La Angostura). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de las 21 antes de la función.

Jueves 23 de Octubre a las 21 hs en Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes. Entradas en venta en boletería de la sala (Gral. Roca 1154, San Martín de los Andes).

Viernes 24 de Octubre a las 21 hs en Teatro La Baita de San Carlos de Bariloche. Entradas en venta en Centro Cultural del Disco (Mitre 318, San Carlos de Bariloche). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.