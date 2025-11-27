Catriel aportó protagonismo en el Trail Patagonia Bariloche by UTMB 2025 » Catriel25Noticias.com

San Carlos de Bariloche fue nuevamente escenario de una de las competencias de montaña más convocantes del continente, y la delegación de Catriel tuvo un papel destacado en la edición 2025 de la Patagonia Bariloche by UTMB. Con miles de corredores en distintas distancias y un entorno imponente, la representación local dejó resultados de jerarquía que consolidan el crecimiento del trail en la región, entre los destacados aparece la rama femenina Catrielense marcando lugar en el podio.

La actuación más resonante llegó de la mano de Jimena Aliotti, quien brilló en la distancia OTTO 12K. Con un tiempo oficial de 1:11:54, se adjudicó el primer puesto entre todas las mujeres y además lideró su categoría, ubicándose también dentro del top general de la prueba. Su rendimiento fue sólido de principio a fin y la posicionó como una de las atletas destacadas del fin de semana, llevando a Catriel a lo más alto dentro de una competencia de nivel internacional.

Maira Mardones sigue a paso firme peleando en lo más alto, protagonista del alto rendimiento

En una de las distancias más exigentes del programa 55k, Maira Mardones volvió a demostrar su fortaleza competitiva. Con un registro de 6:59:00, logró el segundo puesto de su categoría (35–39W) y se ubicó novena entre todas las mujeres de la prueba. Su desempeño confirmó su crecimiento sostenido a nivel deportivo y sumó otro resultado de peso en su importante trayectoria runner

Presencia sólida en todas las distancias

Además de las figuras femeninas, otros representantes de Catriel cumplieron destacadas actuaciones en diferentes kilometrajes.