Catriel celebró el día de las Juntas Vecinales » Catriel25Noticias.com

En el marco de esta celebración de este día, la Junta Vecinal de Colonia Ovejero organizó un agasajo para todas las juntas vecinales de la ciudad y el equipo de gobierno Municipal.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, el presidente del Concejo Deliberante, concejales y secretarios, quienes acompañaron este encuentro de reconocimiento al valioso trabajo que realizan las juntas vecinales.

En el festejo, además, se expusieron los productos y elaboraciones de los productores de Colonia Ovejero, mostrando la riqueza y el fruto del trabajo realizado.

La intendenta hizo entrega de aportes a cada junta, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo su rol en la construcción de un Catriel más participativo.

Asimismo, las juntas vecinales realizaron un reconocimiento a los secretarios y directores que día a día trabajan en conjunto con ellas para mejorar la calidad de vida en cada barrio.

Recordemos que esta conmemoración se lleva adelante fruto de una ordenanza trabajada por el Concejo Deliberante y sancionada, destacando la importancia que cumplen las juntas vecinales en la organización, el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.