“Se elige entre los del Obelisco o los que defienden a Río Negro” » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck afirmó que el país está gobernado por un proyecto nacional que le da la espalda al interior.

“Es un gobierno que ajusta a los jubilados, abandona a los afiliados del PAMI, recorta a las universidades y desprotege a los productores. Todo gira en torno al Obelisco, mientras las provincias quedamos relegadas”, señaló. Y remarcó que la elección del 26 octubre es clara: “De un lado están los partidos nacionales que responden a Milei o a Cristina; del otro, quienes vivimos y trabajamos todos los días en Río Negro, dando la cara y defendiendo a nuestra gente. Esa es la elección: los de acá y los de allá.”

Weretilneck subrayó la diferencia entre los modelos políticos: “De un lado están los partidos nacionales, que aparecen cada cuatro años a pedir el voto y después desaparecen. Del otro, estamos quienes vivimos y trabajamos todos los días en Río Negro. Con aciertos y errores, siempre damos la cara. Esa es la diferencia: los de acá y los de allá.”

En diálogo con FM Alas de Catriel, el Gobernador destacó el compromiso de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro: “Nuestros candidatos están presentes permanentemente en la provincia, conocen la realidad local. No responden ni obedecen a Milei ni a Cristina. Del otro lado, en cambio, los dirigentes responden a esos intereses nacionales, lejanos de los problemas de nuestra gente.”

Weretilneck advirtió sobre la importancia de tener representantes propios en el Congreso: “Cuando la Nación se desentiende de las provincias, el único lugar donde se puede pelear por los intereses de Río Negro es el Congreso. Si los diputados y senadores responden a los partidos del Obelisco, no vamos a lograr que se repare una rutas, de conseguir obras, de obtener los recursos que necesitamos. Ellos tienen otra lógica, no les interesa nuestra provincia. Por eso decimos con claridad: se está con los partidos del Obelisco o se está con quienes defendemos a los rionegrinos.”