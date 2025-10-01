Catriel dijo presente en el primer encuentro regional femenino de Jiujitsu » Catriel25Noticias.com

El pasado domingo se vivió una jornada histórica para el jiujitsu femenino de la región. En la filial de La Tropa, General Roca, se desarrolló el primer encuentro femenino de jiujitsu de la Patagonia, con el objetivo de consolidar mes a mes un espacio de competencia, capacitación y crecimiento para las practicantes de esta disciplina.
La propuesta busca recorrer diferentes sedes a lo largo del año, promoviendo la integración y el desarrollo deportivo en cada localidad anfitriona.
Amplia participación regional
El encuentro contó con la presencia de representantes de Cervantes, Puerto Madryn, Neuquén, Catriel, Cipolletti y Cinco Saltos, quienes compartieron técnicas, entrenamientos y experiencias en un clima de camaradería y superación.
Catriel dijo presente
Entre las participantes se destacaron Brenda Rotta y Martina Soto, integrantes de la escuela Gracie Barra Catriel, que sumaron su entusiasmo y compromiso a esta primera edición. Su participación reafirma el crecimiento sostenido del jiujitsu en la ciudad y el importante rol que están ocupando las mujeres en este deporte.