Catriel dijo presente en el primer encuentro regional femenino de Jiujitsu » Catriel25Noticias.com

El pasado domingo se vivió una jornada histórica para el jiujitsu femenino de la región. En la filial de La Tropa, General Roca , se desarrolló el primer encuentro femenino de jiujitsu de la Patagonia , con el objetivo de consolidar mes a mes un espacio de competencia, capacitación y crecimiento para las practicantes de esta disciplina.

La propuesta busca recorrer diferentes sedes a lo largo del año, promoviendo la integración y el desarrollo deportivo en cada localidad anfitriona.

Amplia participación regional

El encuentro contó con la presencia de representantes de Cervantes, Puerto Madryn, Neuquén, Catriel, Cipolletti y Cinco Saltos, quienes compartieron técnicas, entrenamientos y experiencias en un clima de camaradería y superación.

Catriel dijo presente

Entre las participantes se destacaron Brenda Rotta y Martina Soto, integrantes de la escuela Gracie Barra Catriel, que sumaron su entusiasmo y compromiso a esta primera edición. Su participación reafirma el crecimiento sostenido del jiujitsu en la ciudad y el importante rol que están ocupando las mujeres en este deporte.