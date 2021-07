Catriel: controles y multas por fiestas prohibidas. Sugerencias por el día del amigo

“Se constataron instales en distintos domicilios de Catriel”, advirtió esta mañana, la Jueza de Faltas Dra. Laura Morales. Personal policial debió intervenir para desarticular una fiesta clandestina en zona de chacras. Las multas podrían alcanzar los $150.000.

Este fin de semana hubo un importante accionar policial y de personal de tránsito municipal, por reuniones sociales no permitidas en horarios de madrugada en distintos domicilios, controles de alcoholemias positivos y personas circulando fuera del horario establecido

JUNTADAS CLADESTINAS

Se constataron distintos instales en diferentes domicilios, “recibí llamados en la madrugada del domingo y me comunique con la policía que se hizo presente en esos lugares. Estoy a la espera de los informes de la Unidad 9°”, señaló la Dra. Morales en diálogo con Radio Alas y C25N.

Por su parte el jefe de la U9 Comisario Ibáñez informó: “este fin de semana hemos tenido personas detenidas por no respetar el horario de circulación, no fundamentan ni justifican los motivos, no son personal esencial, se aplica la ley y se procede a la detención. El jueves y viernes intervenimos en locales por fiestas no autorizadas o en horarios no permitidos, se labraron las actas correspondientes para elevarlas al juzgado de faltas de Catriel”.

La jueza de faltas agregó: “todos sabemos que estos eventos en domicilios particulares no están autorizados aún, además fue de madrugada y fuera de los horarios nuevos de circulación inclusive”.

Una vez que el juzgado reciba los informes, los involucrados van a tener un plazo para realizar los descargos, “pero poco se puede justificar en esas situaciones”, adelantó Morales.

MULTAS

Las multas oscilan entre los 100 mil y 150 mil pesos: $100.000 para el dueño de inmueble, $150.000 al organizador y $50.000 a los concurrentes. “Estamos a la espera de los informes para saber qué personas fueron identificadas, si los dueños de los inmuebles no se identifican, a través de los registro del municipio se pueden constatar”, dijo la jueza.

Por parte del área de tránsito se realizaron controles de alcoholemia y en algunas de esas actas se pudo constatar que estas personas habían participado de estos eventos en domicilios particulares no autorizados.

La Dra. Morales además se refirió a la situación de algunos salones de eventos que incurrieron en infracciones: “este fin de semana se realizó una notificación por una fiesta privada. Los salones de eventos tienen permiso hasta 100 personas como mucho, hay que respetar el 50% de aforo, y comunicar el tipo de eventos que vayan a realizar”.

JUNTADAS

Respecto a la cantidad de fiestas clandestinas durante el fin de semana, la Dra. Morales reflexionó: “son muchos adolescentes, quizá el hecho de haberse vacunado consideran que todo se terminó, no es así, hay que continuar cuidándose, hay que estar sujetos a las habilitaciones que vienen de provincia y los municipios se adhieren”.

DÍA DEL AMIGO

En víspera del día del amigo, este 20 de julio, las autoridades hicieron un especial pedido a la población, “se le pide a la gente que por favor sea cautelosa, respeten las medidas dispuestas, las reuniones no están permitidas más de 10 personas en espacios cerrados, y respetando siempre los horarios de circulación”, enfatizó la Jueza Morales.

Por su parte el Comisario Ibáñez expresó: “se le pide a la comunidad que respete los protocolos vigentes, no estamos libres del virus. Que tomen conciencia por al salud personal y todos tenemos en la familia personas mayores de edad, que son de riesgo”.



