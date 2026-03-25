Catriel es sede de la formación de choferes de camiones » Catriel25Noticias.com

La Municipalidad de Catriel llevó adelante este miércoles, una charla informativa sobre el curso de Manejo Profesional de Camiones 2026 a dictarse en la localidad durante tres meses.

La propuesta tuvo una gran convocatoria ya que registró más de 400 personas preinscriptas quienes siguieron atentamente las palabras de los delegados del Sindicato Camionero y de la Intendente Municipal..

Catriel se posiciona como sede de formación para esta iniciativa, que dará inicio a su primera cohorte, en articulación con el Sindicato de Camioneros de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, el CRESU (Centro Regional de Estudio Superior Universitario), la Municipalidad de Catriel y pymes locales.

Durante el encuentro se informó que, debido a la alta demanda, el curso contará con cupos limitados definidos por la UNRN.

Esta primera cohorte estará sujeta a requisitos de selección, entre ellos un rango etario que, en principio, alcanza hasta los 35 años.

También se confirmó la incorporación de cupo femenino y un cupo reducido para personas mayores del rango etario estipulado por la UNRN, gestionado a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y el Sindicato de Camioneros, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación.

Durante la charla se brindó información sobre modalidad de cursado, requisitos, fechas y proceso de selección. Las personas preinscriptas pudieron evacuar dudas y conocer en detalle cada instancia.

Estuvieron presentes la Intendenta Daniela Salzotto, junto al Secr. de Obras Públicas Matías Bustos, el Sec. de Planificación y Desarrollo Milton Molina, el Arq. Ignacio Casamiquela, el Dir. de la Escuela de Oficios Diego Pereyra, la Secr. de Desarrollo Social Lucía Galván y demás integrantes del gabinete.

En representación del Sindicato de Camioneros, Daniel Pagura destacó “la importancia de generar mano de obra local calificada” y valoró “el trabajo conjunto con el Municipio, la Universidad y el sector privado”.

Firma del acuerdo en la Fiesta del Petróleo 2025

“Hicimos el lanzamiento en la Foiesta del Petróleo el año pasado y hoy ya estamos en condicione s de comenzar con el dictado de la parte teórica y las prácticas a realizarse en el Punto Digital y en el Parque Industrial con vehículos facilitados por las empresas”

“Para nosotros es una gran alegría porque vemos que el curso fue muy bien recibido y es muy importante que la gente se capacite”

“El curso tiene una duración de tres meses y se dictará los martes y jueves”, expresaron Daniel Pagura y Miguel Gómez (Delegados del Sindicato Camioneros)

La Intendente Daniela Salzotto remarcó la importancia de estas oportunidades de formación gratuita y convocó a los presentes a capacitarse para acceder a nuevas oportunidades laborales.

“Agradezco a la CASEPE (Cámara de Servicios Petroleros) y al sector privado que van a acompañar parte del recurso para realizar las prácticas”.

“Vamos a firmar el próximo viernes el convenio con el Sindicato de Camioneros y el sector privado con las firmas Peduzzi, R A Servicios y Transportes Hernández”.

“Hay mucha expectativa ya que es un curso con salida laboral y que los habilita para el manejo no sólo de camiones, también de algunas máquinas viales”, expresó