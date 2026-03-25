Monsalve rechaza a Pampetrol y alerta por un posible quiebre de la paz social » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, defendió en la Legislatura su anteproyecto para la continuidad del área El Medanito y cuestionó con dureza la propuesta del Gobierno provincial de que Pampetrol se haga cargo de manera transitoria.

Durante su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Monsalve dejó en claro que su iniciativa busca priorizar inversiones y generación de empleo, en contraste con el plan oficial. “Venimos trabajando hace años en esto. Hay diferencias, pero también puntos que se pueden tomar”, sostuvo.

El jefe comunal advirtió que el proceso licitatorio anterior fracasó por condiciones poco atractivas para las empresas, como regalías elevadas y un bono considerado excesivo. En ese sentido, propuso reemplazar exigencias como el libre deuda ambiental por planes de remediación con inversión, una práctica habitual en otras jurisdicciones.

Inversión o declive

Monsalve fue contundente al marcar la diferencia central entre ambos proyectos:

“El del Gobierno apunta a sostener el empleo sin inversión. Nosotros creemos que el área todavía tiene potencial y que con inversión se pueden generar más puestos de trabajo”.

Además, alertó por el fuerte impacto económico que sufrirá el municipio cuando las regalías bajen del 35% al 15% a partir de junio. “Es un golpe muy fuerte que nadie está contemplando”, señaló.

“No está garantizada la paz social”

Consultado sobre el escenario social en la localidad, el intendente fue directo:

“No está garantizada la paz social”.

Según explicó, el esquema propuesto por Pampetrol solo asegura la continuidad de unos 380 puestos de trabajo en el corto plazo, pero sin inversiones el sistema se volverá insostenible. “Tarde o temprano van a caer los ingresos y también el empleo”, advirtió.

En ese contexto, remarcó el rol del municipio como principal sostén social ante la crisis: asistencia a familias, salud, traslados y contención general. “Si caen los ingresos, va a ser imposible sostener la situación actual”, afirmó.

Críticas al esquema transitorio

Monsalve también cuestionó la posibilidad de que Pampetrol asuma el control mientras busca un socio o financiamiento. “No es lógico salir a endeudarse cuando se puede avanzar en una licitación con reglas claras”, planteó.

Además, señaló que la propia empresa reconoció que su rol sería limitado en el tiempo y sin inversiones, lo que refuerza la necesidad de una solución de fondo.

Una licitación más atractiva

El intendente propuso un esquema más competitivo para atraer empresas privadas:

– Regalías cercanas al 15%

– Bono de ingreso de 15 millones de dólares

– Flexibilización en requisitos ambientales

“Con condiciones razonables, van a ser muchas las empresas interesadas”, aseguró.

Finalmente, rechazó versiones sobre un supuesto favoritismo hacia la actual operadora y dejó una definición clara:

“No se trata de una empresa en particular. Necesitamos inversión privada para garantizar el futuro del yacimiento”.