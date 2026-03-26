Encontraron sin vida a motociclista de Cinco Saltos » Catriel25Noticias.com

Encontraron sin vida al motociclista buscado. Aparentemente habría sufrido un accidente en ruta 143 Sur, al sur de Carmensa. Un operativo de búsqueda de gran escala culminó este jueves por la mañana con el hallazgo del cuerpo sin vida de Martín Armando Gigena, un motociclista oriundo de la provincia de Río Negro que se encontraba desaparecido desde la jornada del miércoles.

El descubrimiento se produjo gracias a un avistamiento aéreo realizado por el helicóptero Halcón 1, que sobrevolaba la zona de Carmensa en apoyo a los equipos que llevaban adelante el rastrillaje terrestre. La tripulación informó cerca de las 10 horas la localización de una persona con características coincidentes con las del hombre buscado, en inmediaciones de las rutas 143 y 213.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Gigena había partido el miércoles desde la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro, con destino a la ciudad de Mendoza, a bordo de una motocicleta Voge de 300 cc, de color negro con detalles naranjas. La última comunicación con su familia se registró alrededor de las 13, cuando indicó encontrarse en la zona de 25 de Mayo. Más tarde, se confirmó su paso por el control de Cochicó a las 14, perdiéndose desde entonces todo contacto.

Ante la falta de novedades, su hija radicó la denuncia que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda. Del mismo participaron efectivos policiales de la jurisdicción, junto al móvil 3226, que recorrió distintos sectores desde el límite norte hasta el puesto rural La Adelina y hacia el sur hasta el kilómetro 160, sin resultados positivos en una primera instancia.

Finalmente, tras el hallazgo aéreo, personal policial y médico se trasladó al lugar, donde constató el fallecimiento del motociclista. Las primeras pericias indican que Gigena habría perdido el control del rodado en una curva, saliéndose de la calzada. En el sitio se observó una marcada huella de frenada sobre el asfalto, lo que refuerza la hipótesis de un siniestro vial sin intervención de terceros.

(FM Raíces)

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal de General Alvear tomó intervención para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar con precisión las circunstancias del hecho.