Catriel: Imputaron a tres futbolistas por agresiones en un partido

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a tres hombres que protagonizaron hechos de violencia durante un partido de fútbol al golpear al árbitro y al juez de línea. Los hechos ocurrieron durante un encuentro entre equipos que representaban a empresas petroleras en una liga deportiva local.

En la audiencia virtual realizada hoy en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal de la unidad descentralizada de Catriel los acusó por el delito de lesiones leves ocasionadas en el contexto de un espectáculo deportivo, en carácter de autores.

Según informó la parte acusadora, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2025 alrededor de las 15:20 en una cancha de fútbol de esa localidad, donde se disputaba un partido entre los equipos Transporte Hernández y Medanito, en el marco de una liga local.

En esas circunstancias, un hombre que oficiaba de árbitro sancionó a un jugador de Transporte Hernández con la expulsión tras agredir al juez de línea.

Otro jugador del mismo equipo se sumó a la agresión al árbitro y, con la intención de generar un daño en el cuerpo y en la salud, le dio un golpe de puño en el rostro y lo insultó.

El árbitro también recibió un golpe de puño en la parte trasera de la cabeza en el sector de la nuca, cerca del oído derecho, y aprovechando que se había caído al suelo y que se encontraba arrodillado, le profirieron una patada en el cuerpo, ocasionándole una lesión en la boca.

Las lesiones fueron certificadas por un médico como de carácter leve por tener menos de 30 días de curación.

El árbitro de línea que intentó interceder para defender a su compañero también fue agredido por uno de los jugadores, quien le propinó un golpe de puño en el pómulo izquierdo que hizo que cayera al suelo y se golpeara, ocasionándole una lesión en el pómulo izquierdo.

El defensor oficial, que asiste técnicamente a los tres imputados, no cuestionó los hechos ni la calificación legal.

La jueza de Garantías, tras escuchar a las partes, resolvió dar por formulados los cargos y habilitar la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.