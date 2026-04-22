Torneo patagónico 2026-La Depo cortó la racha y volvió al triunfo en casa

Deportiva Catriel se impuso con autoridad ante Arco Iris y sumó de a tres tras seis fechas sin victorias.

La Unión Deportiva Catriel volvió a sonreír en el Torneo Patagónico 2026 al vencer por 2 a 0 a Arco Iris de Bariloche, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha. El equipo aurinegro fue superior durante gran parte del partido y logró cortar una racha de seis encuentros sin triunfos.

El primer golpe llegó a los 35 minutos de la etapa inicial, cuando Emanuel Carrizo abrió el marcador para el conjunto local, que ya mostraba mayor peso ofensivo y control del juego. En el complemento, la Depo mantuvo la intensidad y terminó de sellar el resultado a los 24 minutos, con el tanto de Lautaro Rivero.

La visita, que nunca logró hacer pie en el partido, sufrió además la expulsión de Castro, su número 8, lo que terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto catrielense.

Con este resultado, el equipo de Catriel recupera confianza y vuelve a meterse en la pelea dentro del certamen. En la próxima fecha, deberá salir de casa para visitar a La Amistad de Cipolletti, en un compromiso previsto para el primer fin de semana de mayo.

(Fotos: Flor Enriquez para UDC)