Catriel: un muerto y un herido grave en accidente de tránsito

Ocurrió este sábado alrededor de las 05:00 hs en acceso sur y Ruta 151. Un joven falleció producto del choque contra una estructura ubicada en la rotonda.

Si bien no hay precisiones con respecto a la mecánica del accidente, se cree que dos camionetas circulaban a alta velocidad hacia la Ruta 151. El conductore de una de ellas (Toyota). perdió el control del vehículo e impacto de lleno con una caseta de hormigón donde se guardan herramientas y la bomba de riego del lugar. Se cree que el otro vehículo se dio a la fuga….

La camioneta Toyota era ocupada por dos personas, una de ellas falleció en el acto y la otra fue trasladada al hospital con heridas graves….

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía, Protección Civil, Transito Municipal y Hospital local.

NOTICIA EN DESARROLLO….





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