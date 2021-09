Catriel: polémica por pase a planta permanente de becados

“Los gremios armaron el listado a dedo”, denunció esta mañana, Estela Santos, referente de la Asociación Sueños y Esperanzas, sobre los becados que pasarán a tener su primer contrato municipal. Por su parte desde el gremio UPCN (José Cisterna), salió a responder y la acusó de “puntera política del gobierno de turno”.

La polémica se generó por el pase a contrato municipal de 60 trabajadores becados o precarizados. Tras la extensa negociación de los gremios con el municipio y Concejo Deliberante para establecer el número final, y cuando parecía que todo se aplacaba para generar los esperados ingresos, surgió una fuerte acusación contra los gremios ATE, SOYEM y UPCN.

En diálogo con Radio Alas y C25N, Santos, denunció que la semana pasada mucha gente becada que retira la vianda del comedor Sueños y Esperanzas hicieron el reclamo poniendo en conocimiento que la lista por parte de los gremios ya existe, y algunas de las personas que integran la lista ni siquiera llegan a los 5 años de antigüedad.

“En Catriel tenemos una carta orgánica que debe ser respetada por los gremios y ellos no la quieren respetar, hay trabajadores con 6, 7 y hasta 9 años de antigüedad, sin aportes, sin beneficios, ni obra social y esto para la gente que se viene bancando los contratos tan precarios, sería ideal que estuvieran en la lista, porque se lo han ganado”, comenzó diciendo Santos.

“Los gremios no quieren respetar eso, no quieren tener diálogo con el poder ejecutivo, ni con los becados, los que se acercan son amenazados, maltratados, les gritan”, acusó.

“Cada una sabe quién está al frente de los gremios, lo que están haciendo es no respetar el reglamento que está establecido por ley. Pedimos que se haga una reunión con el poder ejecutivo, el legislativo, y que los becados puedan estar presentes para escuchar por parte de los gremios los motivos de porque eligieron con el dedo a personas de un año o dos de antigüedad” sostuvo la referente de la asociación.

Por otra parte denunció que hay personas que tienen antecedentes penales y juicios con el municipio, “ellos no pueden entrar dentro de la lista, porque están dentro de un pleito con el municipio”. Además agregó: “a mi criterio, ellos eligieron a esta gente porque son los que tienen acomodados, los que les hacen el aguante cuando toman el corralón”.

Santos anticipó que la semana próxima van a realizar medidas de fuerza y tomar las sedes de los gremios “para que nos escuchen, no les tenemos miedo. Amenazaron a los becados que si alguno se manifiesta en contra de ellos lo van despedir, además los amenazan con golpearlos”.

“Los becados tienen un contrato precario e ilegal, trabajar en negro es ilegal, o tener aportes es ilegal, eso es por lo que debieran luchar los gremios, no estar en contra del trabajador”, expresó Estela Santos.

RESPUESTA GREMIO UPCN

José Cisterna, delegado del gremio salió rápidamente a responder las acusaciones, “esto no es una chicana para el gremio, le voy a sobreponer desde UPCN a esta señora, yo no pongo a nadie a dedo tampoco el gremio, no fuimos a ofrecer nada, eso se está trabajando y estamos respetando a rajatabla a quien tiene mayor antigüedad”.

El gremialista desmintió que exista algún listado ya elaborado, “no tengo porque enseñarle una lista a esta señora, porque ella está en el comedor, no sé si pertenece a la familia municipal, me gustaría que se dedique a lo que está haciendo, antes de salir a hablar de los gremios”.

“Yo jamás salí a apretar a nadie, tampoco el gremio UPCN, hablamos con la gente todos los días, si quiere tomar la sede, los esperamos… van muchos chicos a los gremios, se habla con ellos siempre”, sostuvo.

“Esto es una chicana política porque ella es puntera del gobierno de turno, si se quiere sentar a dialogar conmigo lo puede hacer cuando quiera en el Concejo Deliberante. Ella larga eso porque alguien del ejecutivo se lo dijo, yo no tengo porque hablar de un precarizado, si tiene antecedentes o no, no soy quien para juzgar, si ella está tan segura que vaya a la justicia y lo presente con pruebas”, concluyó José Cisterna, delegado del gremio UPCN.

