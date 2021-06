Catriel: por una órden judicial desalojan a vecinos que ocupan terrenos cerca del Río Colorado

Vecinos del barrio “Costanera” son desalojados esta mañana de terrenos que están en litigio con el DPA, según consta la denuncia, “Son tierras de ribera y no son habitables” . Hay una orden de desalojo y el Fiscal Gustavo Herrera (foto) lleva adelante el procedimiento. Hay efectivos del COER (la fuerza especial de la policía de Río Negro) para llevar adelante la medida.

Palabras de vecinas desalojadas:

Yanina: “La Fiscal Díaz, junto a personal policial nos dijeron casa por casa que van a desalojar a todos, no solo terrenos, sino viviendas incluidas y que será a la fuerza. Aunque ellos digan que sólo vienen a impedir la toma de terrenos, es mentira, porque tenemos nuestra casita y ya nos avisaron que nos van a sacar. Nosotros compramos el terreno, nos lo vendieron, y ahora nos encontramos con esto que no están regularizados, tenemos boleto compra-venta”. “En teoría según nos comentaros, la orden de desalojo era para personas que tenían causas judiciales y estaban usurpando”. “Tenemos servicio de luz nada más, en referencia a que sea peligroso por esto que dicen que es inundable, no nos importa, compramos de buena fe. A mí no me van a sacar de acá, estoy sola con mis nenas, ya nos cortaron la luz, pero acá vamos a esperar, yo pido a autoridades que vengan a ayudarnos por favor”. “Quiero aclarar que eso de que nos hayan ofrecido algún loteo social desde el municipio, es mentira, se han llevado a gente detenida y nos amenazan”.

Yamila: “Nos avisaron que a los detenidos ya les soltaron los animales de lo que eran sus viviendas, hay gallinas, conejos sueltos que los mismos perros están matando. Esperamos alguna protectora de animales que se haga presente, al igual que las aéreas de protección infantil, donde están?”. “Cinco vecinos que se resistieron fueron detenidos y aprovecharon a desalojar sus casas, no son ranchos son casas, familias, con niños y demás” “Donde está la Intendente Germanier, que en campaña nos prometió tantas cosas?”. “Nosotros no compramos terreno, un vecino de acá del loteo nos ofreció un pequeño espacio para construir y eso hicimos, nos cansamos de esperar por un terreno en otro lado” “Hablan de causa del DPA por desalojo, pero esos terrenos que están sobre la costa del rio no son estos que están desalojando, estamos en teoría fuera de los metros que dice la reglamentación”



