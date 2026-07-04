Catriel: robos y daños durante y después del partido de Argentina

Durante y después del partido Argentina – Cabo Verde sucedieron al menos cuatro hechos delictivos en la ciudad. Un detenido.

Este viernes por la noche los Catrielenses se volcaron a las calles a festejar el agónico triunfo Albiceleste. Pero otros aprovecharon el momento de distracción.

Un delincuente ingreso a un domicilio de calle Jamaica con claras intenciones de robo. Al ingresar por una ventana luego de romper un vidrio se lesionó con los restos de vidrios que quedaron en la abertura y fue trasladado al hospital local por la misma policía que luego lo detuvo. El hecho fue detectado por el centro de monitoreo 911.

Posteriormente, luego de los festejos en el centro de la ciudad, rompieron vidrieras de comercios céntricos y hubo desmanes entre algunas personas que festejaban.

Pasada la medianoche rompieron vidrios en San Martin y Mendoza y otros locales y robaron en un local en alquiler de calles Zurita y Entre Ríos. Según se supo, se llevaron una cocina, elementos de baño y grifería.





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