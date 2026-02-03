municipio intentará erradicar perros callejeros » Catriel25Noticias.com

El Municipio tomó la decisión de sacar a los perros de la calle y ofrecerlos en adopción. Se trabajará en conjunto con asociaciones protectoras de animales.

Así lo confirmó este lunes a radio “Alas” el Secretario de Gobierno Daniel Delgado.

Dos accidentes ocurridos en el mes de enero en la localidad pusieron nuevamente sobre la lupa sobre los perros vagabundos.

Uno de los accidentes con consecuencia fatal. Un joven que circulaba en moto chocó a un perro en la calle y producto de los golpes que le provocó la caída, falleció una semana después.

El otro caso ocurrió cerca del municipio cuando un hombre circulaba en su moto y fue a tacado por tres perros que habitualmente están en avda San Martín desde los semáforos de calle Roca hasta la fuente en calle Irigoyen. La caída le provocó la rotura de costillas, quebradura de clavícula y pulmón perforado. El vecino se encuentra internado en Gral Roca en grave estado.

Delgado aseguró que con Medio Ambiente y Protección Civil capturarán a los canes y los llevarán a un refugio aguardando que algún vecino los adopte. Para ello, hay que dirigirse al punto digital y anotarse. Previamente, los perros serán analizados por veterinarios.

El municipio lleva adelante una campaña (muy exitosa) de esterilización de mascotas (perros y gatos) con el quirófano móvil que recorre los barrios y “es habitual que los turnos se terminen muy rápido lo que indica que la gente toma conciencia que hay que la única forma de evitar la superpoblación animal es la no reproducción”, dijo Delgado