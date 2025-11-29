El PJ reunió su Congreso en Roca y puso proa al 2027 » Catriel25Noticias.com

El partido justicialista reunió hoy su Congreso en General Roca. Hasta allí llegaron, además de los congresales, senadores, legisladores, intendentes y concejales. Fue la primera reunión después del triunfo en las elecciones de octubre. Al concluir, el partido emitió un documento donde refuerza la unidad y convoca a construir un proyecto para 2027.

Desde lo formal, los congresales aprobaron todos los puntos de la orden del día entre los que se destacan la aprobación de las resoluciones del presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Sergio Hernández, elevadas ad referéndum y, en particular, se aprobaron los balances contables partidarios oportunamente presentados.

También se realizó un análisis de la situación política provincial y nacional, y se construyó un posicionamiento.

El documento

«El futuro del peronismo está en la unidad. No sólo como partido sino con todos los sectores del campo nacional y popular. Porque, al igual que nosotros, una parte significativa del pueblo argentino observa con preocupación el impacto brutal del actual gobierno sobre las economías regionales, la soberanía nacional, la industria, el empleo, los salarios, el federalismo, la institucionalidad, la educación, la salud, la ciencia, el desarrollo, el ambiente y cada aspecto de la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras.

Somos muchos los que advertimos que hoy el país está siendo gobernado por tecnócratas delirantes que no vacilan en entregar nuestras riquezas y someternos a los intereses de los poderosos internacionales. Han desnudado una genuflexión indigna frente a quienes ambicionan apropiarse de nuestros recursos. Citando a Jauretche: “Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.

En Río Negro vemos con alarma que el gobierno provincial, sin representación real en el Congreso para negociar acuerdos, transita un sendero de complicidad con las políticas nacionales, a cambio de sobras que le permita evitar el colapso social. Esa no es una alianza por convicción, sino un pacto de supervivencia que le costará caro a nuestra gente. Con la salud, la educación y la seguridad en profunda crisis, sin obra pública, sin más inversiones que las que motorizó la visionaria recuperación de YPF durante el gobierno de Cristina, Río Negro sigue en la postergación y el abandono.

Por eso, es momento de convocar con urgencia a todos los sectores que comparten este diagnóstico: gremios, asociaciones, clubes, cámaras empresariales, productores, emprendedores; a las organizaciones sociales, culturales, comunitarias, y a cada vecino y vecina que detecta en este rumbo una amenaza para su presente y su futuro. Todos ellos deben sumarse a la construcción de una alternativa colectiva.

Porque los peronistas fuimos, somos y seremos un movimiento de masas, esencialmente frentista. Un sentimiento profundo que tiene sus raíces en las luchas obreras, en la dignidad del trabajador, en los derechos de los niños y las niñas, en el cuidado de nuestros adultos mayores, en la protección de los más vulnerables; consolidado por las figuras históricas de Perón y Evita.

A pesar de las proscripciones, las persecuciones, las desapariciones y los embates del establishment, nuestro partido resistió. Fue allí, en la adversidad, donde se forjaron nuestras convicciones más firmes. Hoy, cuando fuerzas foráneas y nacionales amenazan con vaciar de contenido al Estado, con redefinir para quién gobierna y para quién trabaja, tenemos no solo la oportunidad —sino la obligación— de volver a emerger como alternativa de poder. No para disputar cargos, sino para recuperar el futuro del país y de nuestras provincias; y que Río Negro sea desde ya uno de nuestros bastiones principales.

El pueblo nos necesita. Ante este avasallamiento a la clase media, a los sectores populares, a la Nación misma, no podemos permanecer impasibles. No debemos resignarnos a creer que todo es inevitable. Porque, hoy más que nunca, nuestro rol no puede reducirse a la protesta; debe transformarse en propuesta, organización y acción.

Nuestra fuerza reside en que, aún diversos, estamos unidos por ideales compartidos. No importa de qué sector seamos, qué diferencias tengamos en lo interno, qué divergencias puedan existir en el camino: lo que está en juego excede nuestros egos o ambiciones. Se juega el destino del país entero.

Asimismo, denunciamos el uso de la persecución judicial y mediática contra quienes representan a nuestro espacio político y a la historia de nuestro pueblo. En particular, la injusta proscripción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, un ataque no solo contra una dirigente, sino contra todo un proyecto nacional y popular. Los poderes fácticos pretenden silenciar la voz de millones; pero no lo permitiremos.

Como así también, los y las intendentas del peronismo rionegrino y otros de la oposición que sufren el hostigamiento judicial por la causa Techo Digno regenteado por el poder político provincial generando un antecedente peligroso para el orden institucional rionegrino.

Desde Río Negro llamamos a reafirmar nuestra identidad y nuestra responsabilidad histórica. Construyamos un proyecto alternativo de gobierno con vista a 2027, que reactive la producción, la inversión, el empleo, la justicia social, el federalismo real. Que devuelva a nuestra provincia y al país la dignidad, la esperanza y la coherencia que la coyuntura exige.

Seamos ejemplo: como lo fuimos en las últimas elecciones; como lo podemos ser si tenemos la voluntad colectiva. La unidad no es un simple slogan: es la herramienta para enfrentar a quienes llegaron al poder por asalto —desde redes sociales, desde medios hegemónicos, con financiamiento oscuro— y pretenden desmantelar nuestras instituciones, entregar nuestros recursos y vulnerar nuestros derechos.

Volvamos a ser ese movimiento de masas que fue capaz de transformar la Argentina. Recuperemos la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. Que la memoria de Perón, Evita, Néstor, Cristina, el Gringo y de tantos luchadores, no sea un recuerdo nostálgico sino el punto de partida de la reconstrucción.

Compañeras y compañeros: ahora más que nunca, el peronismo debe ser unidad, compromiso y fuerza en acción. Manos a la obra».

(ADN)