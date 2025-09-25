Catriel se prepara para la 3° edición del Rally de los Loros » Catriel25Noticias.com

Catriel-El próximo domingo 28 de septiembre de 2025, la ciudad de Catriel, Río Negro, será escenario de la tercera edición del Rally de los Loros, una competencia que ya se instaló en el calendario regional del ciclismo.

Con distancias de 15, 28 y 50 kilómetros, la prueba está pensada para ciclistas de distintos niveles, desde quienes se inician hasta los que buscan un desafío de mayor exigencia.

La organización informó que se encuentra habilitada la última etapa de inscripciones, la cual puede realizarse de manera online a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Detalles del evento

Contactos de la organización

Además, los interesados pueden seguir todas las novedades a través de la página oficial de Facebook del evento: Rally Los Loros.