«La Pasión del Maruchito» se celebra con música destrezas criollas y deporte » Catriel25Noticias.com

El 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica se realizará el próximo 18 de octubre en Aguada Guzmán. Se confirmó la participación de la artista folklórica Sele Vera y la realización de la «carrera del Maruchito».

Con la confirmación de la Sele Vera como artista principal, se va conformando la grilla del 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica «La pasión del Maruchito» que se realizará el próximo 18 de octubre en Aguada Guzmán¹. Participarán también todas las escuelas de Arte Popular de la provincia, elencos de IUPA y más artistas invitados.

La jornada se desarrollará de 9 a 18:30 h sobre la ruta provincial N°74 y combinará expresiones de fe, destrezas criollas, música y deporte.

El Festival también contará con una novedad deportiva: la primera edición de la “Carrera del Maruchito”, un desafío a campo traviesa con distancias de 12 y 5 kilómetros, además de una caminata familiar de 3 kilómetros. La participación será abierta a la comunidad y sin arancel.

Una jornada de fe y comunidad

Junto a los fieles de Pedro Farías, protector de nuestros caminos y de los derechos de los niños, centenares de estudiantes de guitarra y danzas de cada municipio y comisión de fomento dirán presente en la tradicional misa a cargo de la parroquia Cristo Resucitado. Asimismo miles de visitantes están comunicándose para informarse como llegar al Maruchito.

Cronograma de actividades 2025

El cronograma de actividades comenzará a las 8 h, con la tradicional procesión de 10 kilómetros desde Aguada Guzmán hasta el paraje donde se erige el santuario. Luego, a las 9 h, se espera el arribo de delegaciones de toda la provincia.

A las 10 h se sumarán los jinetes y centros tradicionalistas, quienes desplegarán juegos y destrezas criollas; también se dará inicio a las acreditaciones para la carrera. Posteriormente, a las 11 h, se celebrará la misa a cargo de la Parroquia Cristo Resucitado.

Desde el mediodía, a las 12 h, se dará inicio a los espectáculos artísticos programados en el escenario principal, que contará con la presencia de músicos y bailarines de distintos puntos de la provincia, como las delegaciones de las Escuelas de Arte Popular y otros artistas de relevancia de la región.

¹Referencia de localización: https://maps.app.goo.gl/hXUh93xdjP3yRnf38

Este evento especial, que anualmente congrega a miles de personas, es acompañado por el IUPA con diversas actividades y por el gobierno de Río Negro, que brinda la infraestructura necesaria para la celebración.