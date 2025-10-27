Weretilneck admitió la derrota » Catriel25Noticias.com

El gobernador Alberto Weretilneck comenzó la conferencia de prensa en el búnker en el Círculo Italiano de Cipolletti, tras conocer los resultados oficiales, agradeciendo a los rionegrinos que acompañaron a Juntos Defendemos Río Negro y reconoció a cada intendente e intendenta que defendieron la propuesta del partido, y a los candidatos, quienes llevaron las ideas y la voz hacia los vecinos.

«Evidentemente los rionegrinos han decidido que los represente ante el Congreso Nacional los partidos nacionales, como buenos demócratas aceptamos la opinión y voz de cada uno de los rionegrinos», manifestó el gobernador, acompañado del intendente Buteler y de la candidata a senadora nacional Andrea Confini.

Destacó que el resumen de la elección es que gran parte de los rionegrinos eligió un partido nacional, por lo tanto Juntos Defendemos Río Negro no tendrá representación parlamentaria en el Congreso Nacional.

«Esperaremos el devenir de la noche para ver cómo va a ser la representación, en este momento está muy dificil que mantengamos la representación parlamentaria», expresó Weretilneck.

Además destacó que se nota que en todo el país se nacionalizó la elección, con una amplia ventaja de La Libertad Avanza, con casi un 41% de votos en el país.

Weretilneck manifestó que «aceptamos el desafío pero más allá agradecemos el acompañamiento de cada rionegrino». El Gobernador también se refirió a problemas provinciales como las rutas, los jubilados y las universidades, destacando que entiende que los rionegrinos le confían estos problemas a los partidos nacionales y que ellos mismos irán evaluando si esto es favorable o no.

«Esperábamos mantener nuestra representación parlamentaria, pero esto no significa que vamos a bajar los brazos ni cambiar nuestra forma de actuar», adelantó el Gobernador. Por último, agradeció el acompañamiento y destacó que seguirán trabajando como siempre e incluso intentando mejorar.