Celeste López ganó su batalla y sigue en «La Voz Argentina» » Catriel25Noticias.com

Una emocionante batalla se vivió en La Voz Argentina, donde Celeste López, la joven oriunda de Catriel, se impuso ante Lucila, su compañera cordobesa que fue monja y que también formaba parte del team Soledad. Ambas emocionaron al público con una sentida interpretación del clásico religioso “Pescador de hombres”, una canción muy presente en los repertorios litúrgicos.

Tanto Celeste como su contrincante compartían un pasado en común: cantaban en la iglesia antes de llegar al escenario del Reálity de Telefé. Su interpretación no solo cautivó al jurado, sino también a toda la audiencia.

“Para la gente creyente esto es muy importante. Siento que Celeste estuvo más afilada con la afinación en la mayor parte de la canción”, destacó Lali Espósito. Por su parte, Luck Ra también se mostró conmovido: “Acaban de purificar mi alma. Transmitieron algo muy lindo y eso se aprecia en cada tele. Tengo cierta debilidad con Celeste. Hicieron un muy lindo dueto, que eso es lo que vale”.

La propia Soledad Pastorutti, visiblemente emocionada, reflexionó sobre la elección del tema: “Era un desafío muy grande. Es de esas canciones que conocemos quienes fuimos a la iglesia, y muchas veces se las subestima. Hoy le llegaron a todo el mundo, a los que creen y a los que no. Me hubiese gustado que se la jueguen un poco más, pero fue una batalla muy pareja. Las felicito a ambas”.

Finalmente, la coach tomó su decisión y eligió que Celeste López continúe en el certamen: “Me guío por lo que siento, y sigue en este camino Celeste”.

Joaquín Martínez, el joven de Neuquén, ganó una dura batalla y sigue en La Voz Argentina

Joaquín Martínez, el joven cantante de Zapala, Neuquén, dio un paso clave en La Voz Argentina tras ganar una intensa batalla frente a Matías Balerdi. Juntos interpretaron Cactus, el icónico tema de Gustavo Cerati que también versiona Abel Pintos.

Con palabras de aliento para ambos, Pastorutti destacó la calidad vocal de los dos participantes, pero finalmente se inclinó por Joaquín: “Demás está decir que, como digo siempre, esto no es uno de seguir el camino del artista. Todos hemos recibido muchos no en este camino. Y esto no es un no en realidad, es una regla de juego. Que si yo la pudiese cambiar la cambiaría. Creo que por una cuestión de que le imprime un poco más de sentimiento a la letra y a la canción, esta noche me voy a inclinar por Joaquín”.